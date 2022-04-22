多重因素衝擊 中國恒大等66家中資房企年報難產

包括中國恒大在內，迄今仍有66家中國上市房企尚未公布去年財報。路透

截至4月21日，距離A股上市公司2021年財報披露最終期限只剩9天，但Wind數據指出，還有66家上市房企尚未發布年報，包括之前已公布債務違約的多家大型房企，如：中國恒大 、融創中國等。

證券日報報導，A股房企年報公布還有約一周時間，但港股部分上市房企已過了規定的年報披露截止日，仍未公布年報，包括中國恒大、融創中國、世茂集團等三大房企在內，共計共9家房企年報仍舊難產，從4月1日至今，這些企業仍處在停牌狀態。

一家房企人士表示，目前上海受疫情 影響，涉及審計的相關工作，比如發函和金融機構回函等均受到影響，原本計畫發布經審計後的2021年財報進程遭到阻礙。由於現場審計工作也暫停，目前尚無法確定發布時間。

對於上市房企延遲發布年報的原因，據了解，第一，中國及香港 近期的疫情導致出行、物流及其他限制，審計程序無法按期完成，比如，銀行、客戶及供應商等函證程序；

第二，需要現場檢查的審計流程受到阻延，如針對合作方及金融機構的訪談、憑證檢查等。

第三，多家房企在公布業績前遭到會計師事務所辭任公司審計師，導致公司不得不臨時更換審計機構，如普華永道已辭任多家房企審計師。但也有房企即使更換審計機構，至今仍無法公布經審計的年報數據。

除疫情因素外，受市場下行和個別企業流動性風險爆發影響，今年審計師普遍在審計程序執行、會計估計上採取更審慎態度，導致審計工作量和流程更複雜，審計工作完成時間被迫推遲。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水指出，更重要的原因是，受疫情、嚴厲調控持續和市場下行影響，房企業績表現趨弱，部分房企面臨流動性困難，經營情況可能惡化，導致其推遲業績披露時間。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠表示，如果是審計程序複雜導致年報難產，只是面臨較長時間的停牌處理。但如果是財務狀況等原因造成無法公布，觸發下市的風險將加劇。這些房企若遲遲不公布年報，將進一步降低外界對其信任度，再融資難度恐進一步加大。