上海封控波及韓企 南韓政府將加快調整供應鏈

南韓與中國國旗在北京郊區的現代汽車製造廠外飄揚。路透

上海封控影響全球供應鏈 ，物流不暢導致零部件供應不足，也打亂南韓 企業的生產，個別企業甚至不得不停工。面對這種情況，南韓總統職務交接委員會正考慮加快調整供應鏈，把鼓勵企業回流制定為下屆政府的重點政策課題。

南韓國際經貿學者認為，供應鏈修復力將成為新政府經濟安保政策的核心，未來韓國經濟從一定程度上將不可避免地與中國脫鉤。

美國之音報導，上海嚴格的封控清零政策，加深了全球物流瓶頸現象，這對依賴中國生產零部件的部分南韓企業造成影響，已飽受晶片短缺之苦的汽車業首當其衝。

由於中國零部件供應商的供給受阻，南國通用汽車富平第一工廠本月的開工率降至平時的一半；現代汽車位於全羅南道的一家委託生產商宣佈暫時停工。

車載電池、電子等行業也出現了不樂觀的跡象。南韓外交部官員表示，車載電池、石油化學領域的部分產品出現了進口延遲的現象。另外，三星電子筆記型電腦的生產計畫，也因中國原材料供應不足而出現差池，該公司近日不得不通知客戶推遲交貨。

在上海擁有生產設施的南韓企業受到更直接的衝擊，化妝品巨頭之一愛茉莉太平洋集團位於上海的工廠，從本月1日起停工，至今仍未復工 。農心、好麗友等食品企業的上海工廠，雖然從本月12日起先後復工，但是由於物流、通行證、防疫要求等問題，開工率還不到50%。

更令南韓擔憂的是，這種封控措施正蔓延至南韓企密集的江蘇和浙江。目前包括三星半導體組裝和測試工廠所在地蘇州在內，兩地多城均處於不同程度的封控之下。

南韓金融新聞報導，位於昆山的一家南韓大型化學企業，原本定於20日復工，當天上午卻突然被當地政府告知復工推遲到29日。

面對這種情況，南韓總統職務過渡委員會副委員長權寧世近日表示，上海封鎖令3,000多家韓企蒙受重大衝擊，應為有意回流的企業提供大力援助。

南韓每日經濟援引過渡委員會核心人士的話報導指出，上海封控僅是新冷戰時代全球供應鏈問題的一個體現。委員會目前正考慮將促進企業回流指定為新政府的主要政策課題，為回流企業提供補貼、稅額減免等優惠措施。

南韓貿易協會國際貿易通商研究院研究委員金姬英表示，南韓一直以來對外貿的依賴度很高，而且在國內解決所有供應鏈的問題也並非易事，在遇到風險時，比起回流，與其他國家構建多元的供應鏈是更正確的方向。