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投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

編譯王巧文／綜合外電
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

通膨竄升正在壓榨人們的荷包，既然無法阻止物價上漲，那麼民眾該如何透過投資理財，避免財富被高通膨侵蝕？富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）說，最重要的是別把大部分的錢存在儲蓄帳戶裡。

CNBC報導，O'share ETF公司執行長歐萊利表示：「（把錢存）在銀行帳戶，只能獲得（非常少）的利息，而美國通膨率已超過6%，所以其實每過12個月，你都在虧錢。」

換句話說，若銀行每月提供0.01％的利率，但通膨率高達6％，存在帳戶裡的資金價值實際上縮水了5.99％。

歐萊利表示，他年輕時就「學到慘痛教訓」，那時他發現儲蓄帳戶所賺取的利息很少時，意識到銀行並非存放現金的好地方，「我意識到『哇，這筆現金沒賺到什麼錢』。我必須學會如何投資。我也確實去做了。」

但歐萊利不是反對整體儲蓄帳戶，他建議，人們手上要有約三個月薪資水準的現金，以備不時之需，但高於這個金額，就會因通膨而遭逢不必要的損失。

歐萊利、「股神」巴菲特等投資大咖都力推的投資之道，是買進指數股票型基金（ETF），這能自動使投資部位多元化。歐萊利說，儘管市場波動，但標普500指數的漲幅向來都超越通膨。

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