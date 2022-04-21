全球債市崩跌加劇 市場開始反映Fed連三次開會都升2碼

聯準會（Fed）主席鮑爾周四表示，「我的觀點是，動作稍快一些是適當的」。(路透)

全球債市今天（周五）擴大今年來崩跌之勢，如今投資人開始預料聯準會（Fed）可能連續三次各升息 0.5個百分點（2碼），全世界大多數央行 也勢必會跟進緊縮貨幣政策。

對Fed升息反映敏銳的美國2年期債券今天上漲多達8個基點至2.76%，達到2018年底以來最高。聯準會（Fed）主席鮑爾周四表示，「我的觀點是，動作稍快一些是適當的」。

新加坡銀行固定收益研究主管 Todd Schubert 說：「美國10年公債殖利率 3%是一重大心理障礙，而且未來幾天即可達陣，如此只會增添攪擾債市種種難以抵擋的諸多考驗。」

澳洲和紐西蘭公債下跌，也受到投資人預料歐洲央行即將升息的打壓。澳洲10年期公債殖利率一度上漲8個基點至3.16%，是2014年來首見水準，紐西蘭10年期公債殖利率上漲5個基點至 3.56%。在日本銀行（央行）強力干預之下，日債則是一派平靜，日本10年期公債殖利率穩在0.245%，留在日銀0.25%目標上限之下。

BMO Capital Markets 策略師 Ben Jeffery 說：「5月和6月各50個基點的升息是合理的，7月再升50個基點就要看未來幾個月的數據表現。」

如此升息幅度，將創下1982年1月來最大緊縮腳步， 當年Fed一口氣升息3個百分點。上一次升息0.5個百分點則是在2000年5月。

因應鮑爾在內Fed官員的鷹派口徑，野村證券如今預料，5月升息2碼後，6月和7月將各升息3碼。

美國利率市場則預料，到Fed年底開會時，一共將升息2.43個百分點，周一收盤以來上揚約30個基點。目前基準利率為0.25至0.50% 之間。