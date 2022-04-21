通膨創新高 Fed鮑爾：5月會議「升息2碼」是選項

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（右）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。(歐新社)

美國聯準會 （Fed）主席鮑爾 周四（21日）發出到目前為止最為強烈訊號，暗示聯準會下個月開會時，準備升息 2碼（0.5個百分點），旨在抑制通膨高漲。他說，聯準會的緊縮政策，「動作應該要稍微再快一點」。

鮑爾在國際貨幣基金（IMF）舉辦的小組討論會中表示，「我的觀點是，動作稍快一些是適當的。我們開會決策，而且每次開會都會決定。5月會議時，50個基點將會拿上檯面討論。」

金融時報說，鮑爾的談話凸顯了多位Fed官員的基調轉變。數位Fed官員最近都發言支持聯準會需要採取更強行動來控制40年來最高的通膨。先前只有最鷹派的官員主張Fed必須「超前部署」以期及早到達「中性」水準，不再有因刺激政策而有的成長。現在愈來愈多的官員支持這種觀點。

鮑爾周四這樣的談話，默許支持此鷹派主張，暗示今年聯準會將多次升息2碼（50個基點或0.5個百分點）。鮑爾說，「我們確實將升息，快速有效到達更為中性的水準。」市場現也已預期到7月的未來三次聯準會會議裡，每次都將升息2碼。

鮑爾強調，回復物價穩定絕對必要，物價不穩，經濟就難以運作。他周四參加的小組會議，與會者包括歐洲央行（ECB）總裁拉加德與IMF總裁喬治艾娃等人。

金融時報指出，美國聯準會也將開始縮減9兆美元資產負債表，目標放在每月減少上看950億美元的規模。縮表很可能在6月展開。

相較於Fed強烈轉鷹抑制通膨，拉加德說，歐洲央行將不會那麼激進。她說，歐洲央行需要以循序漸進、保持彈性的方式進行調控。6月歐洲央行開會時將決定第3季何時適合開始停止購買公債。之後，才評估是否需要升息。

鮑爾周四也不同意緊縮會導致衰退，強調當前美國就業市場強勁，不過他了解，所謂的軟著陸，挑戰很多，並不容易達成。