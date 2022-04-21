殖利率抵消財報 道指震盪700點

由於美國國債殖利率的上漲抵消了另一批穩健的企業財報帶來的樂觀情緒，美股21日大跌。(美聯社)

由於美國國債殖利率 的上漲抵消了另一批穩健的企業財報帶來的樂觀情緒，美股21日大跌。

道瓊工業平均指數下跌368.03點或1.05%至3萬4792.76點。史坦普500指數下跌65.79點或1.48%至4393.66點。那斯達克綜合指數下跌278.41點或2.07%至1萬3174.65點。

早盤主要股指均大幅上漲，因為交易員為強勁的財報歡呼。道指一度上漲331點或0.9%；史指和那指盤中最高都上漲逾1%。

美國國債殖利率大幅上漲，指標10年期國債殖利率在整個交易日的大部分時間都維持在2.9%以上，接近2018年底以來的最高水平。

10年期國債年初時的殖利率接近1.5%，隨著聯準會(Fed)收緊貨幣政策以控制美國飆升的物價，今年來10年期國債殖利率飆升。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師卡里許(Joseph Kalish)寫道，「雖然預計通膨將很快見頂，但如果尚未見頂，持續的供應鏈中斷以及由於退休和對新冠疫情的持續擔憂導致勞動參與率緩慢增加，很容易讓通膨率保持在Fed目標2%的2倍以上。」

他說，「因此，Fed可能需要在一年後將利率調升超過目前市場定價的3.25%至3.50%的區間高點。」

Fed主席鮑爾暗示下個月可能會進行更大規模的升息，21日利率走勢更加明顯。

鮑爾21日下午在國際貨幣基金(IMF)關於全球經濟的辯論中表示，升息「在我看來加快一點速度是合適的」。「我還認為任何人都同意任何提前進行調整都是合適的。我認為50個基點將在5月會議上討論。」

然而，許多知名投資人懷疑Fed能否在不造成經濟損失的情況下控制通膨。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，「他們需要花3倍力氣：技巧、時間和運氣，才能實現軟著陸。」

21日的跌勢範圍很廣，但財報公布後的一些強勁個股走勢有效阻止了主要股指進一步下跌。

能源和材料股造成市場疲軟，Mosaic下跌9.38%，雪佛龍下跌4.64%。清潔能源股也陷入困境，景順太陽能ETF跌幅近7%。

科技類股跌幅最顯著的是輝達的6.05%，Netflix和Alphabet跌幅分別為3.52%和2.52%。在其他個股方面，Warner Bros. Discovery在傳出關閉CNN+的消息後下跌6.78%。

投資人還仔細研究了最新的財報，包括特斯拉 強於預期的業績。

在第1季業績超出分析師預期後，特斯拉上漲3.23%，部分歸功於強勁的汽車交車數。幾位分析師在發布後稱讚特斯拉，其中一位稱其為「核心持股」。

在預測2022年可望獲利後，聯航上漲9.31%。CEO柯比(Scott Kirby)20日表示，他從未見過「曲棍球棒形狀的需求成長走勢如此之快」，他指的是商務旅遊和休閒訂位數。

根據FactSet的數據，已有超過17%的史指企業在21日開盤前公布財報，其中近81%超出分析師預期。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「我對財報將繼續成長持謹慎樂觀態度，其中有幾個例外。」

「幾家我們常常忘記的『無趣』重要個股表現比預期要好。」他以IBM為例指出，「這與市場情緒大相徑庭，尤其是在10年期美國國債殖利率幾乎翻倍的情況下。從成長型到價值型的轉變的確實出現進展。」

在21日的下跌後，那指本周累計下跌1.3%，史指微升，道指上揚約1%。