俄烏戰爭不僅造成物價飛漲 正釀成一場社會動盪

俄烏戰爭所造成的通膨惡化，不僅傷害全球經濟成長、加重金融市場壓力，並可能導致一些窮國社會動盪。路透

當俄羅斯 入侵烏克蘭 時，沒人知道接下來的衝突會持續多久，也不曉得對歐洲或世界其他地區產生的衝擊有多大。然而隨著戰爭接近第三個月，這場軍事衝突造成的經濟影響日益顯著，前景看起來不太妙。

在全球面臨食品和能源價格上漲以及新冠疫情後供應鏈中斷所造成的通膨飆升之際，俄烏戰爭正在加劇供需之間緊張、傷害消費者信心，並且威脅到全球經濟成長。

金融市場賣壓沉重

全球金融市場正在持續關注這場戰爭，因為它進入了在烏東展開激戰的第二階段。分析家表示，「頓巴斯之戰」可能決定這場戰爭的結果。

投資人對通膨猖獗及其抑制全球經濟成長的效應惴惴不安。國際貨幣基金（IMF）預測，美國今年通膨率將達7.7%、歐元區將為5.3%。對物價上漲的顧慮促使投資人拋售債券，因而推升殖利率 ，基準的10年期美公國債殖利率在19日觸及 2.94%，為 2018 年底以來最高。 IMF並表示，投資人預期各國央行將推出更激進的升息措施以控制物價上漲，可能觸發更多市場賣壓

全球成長受創

無論未來幾天或幾周的戰況如何，這場衝突產生的衝擊波將繼續在全球各地迴盪，世界銀行和IMF都下修了全球成長預測。IMF在19日下調了對2022年和2023年的全球成長預測，表示俄羅斯入侵烏克蘭對經濟的影響「既深遠且廣泛，不僅增添物價壓力，並加劇了重大政策的挑戰」。世界銀行也以俄國入侵烏國為全球經濟帶來壓力為由，將2022年的全球成長預測由原先預估的4.1%下調了近1個百分點至3.2%。

這兩家國際機構均表示，調降預測是因為預期供應衝擊將加劇、大宗商品價格將劇烈上漲。俄羅斯和烏克蘭是許多大宗商品的主要供應國。IMF說：「俄羅斯是石油、天然氣和金屬的主要供應國，而且與烏克蘭同是小麥和玉米的主要供應國。 這些商品的供應減少導致價格急劇上漲。」

高盛首席歐洲經濟學家Jari Stehn20日對財經新聞網站CNBC說，烏克蘭戰爭的影響已使歐洲經濟踩下煞車。他並表示：「這裡的總體情況是，歐元區經濟正在迅速放緩，因為通膨高出許多，開始影響所得和消費，而且……能源價格正在給生產者帶來壓力。最重要的是，你還有一大堆供應鏈問題……烏克蘭戰爭使這些問題更加惡化。」

食品價格飆漲恐導致窮國社會動盪

麥肯錫主管化學與農業部門的負責人阿米內紮和合夥人丹尼斯表示，隨著戰爭加上其他破壞（供應鏈緊張、通膨和疫情），現在對「全球食品供應構成迫在眉睫的威脅」。烏克蘭-俄羅斯地區是少數幾座全球大「糧倉」之一，不僅是小麥等主食的出口大國，也是肥料的主要供應國，對全世界糧食供應至關重要。

丹尼斯指出：「有六座糧倉共同供應了全球大約60%到70%的農產品。烏克蘭-俄羅斯地區約佔全球小麥出口量的 30%、向日葵出口量的65%，在這些市場日益緊張和相互關聯的背景下，只要出現輕微的供應的中斷，肯定會對價格產生影響。」

IMF表示，食品價格上漲可能會產生另一個令人擔憂的影響。該組織警告說：「食品和燃料價格上漲也可能顯著增加較貧窮國家社會動盪的可能性。」

IMF說：「在俄國入侵烏國之後，新興市場和開發中國家的金融條件立即緊縮。到目前為止，這種重新定價大致上仍是井然有序。然而，一些金融脆弱性風險依然存在，升高了全球金融條件大幅緊縮以及資本外流的可能性。」

當然，對全球經濟影響的深度取決於戰爭持續多長時間，以及它造成的毀滅及破壞程度。但令人憂心忡忡的是，儘管國際對俄國的重要經濟部門（從石油、天然氣到金融體系）實施一系列的制裁，但沒有跡象顯示俄羅斯在短期內願意讓步。