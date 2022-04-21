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馬斯克隧道公司募得6.75億元 估值逼近60億

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克參加「無聊」公司（Boring Co.）活動的檔案照。(路透)
馬斯克參加「無聊」公司（Boring Co.）活動的檔案照。(路透)

特斯拉執行長馬斯克的另一個新創企業地下隧道建設公司Boring，在最近一輪以Vy Capital與紅杉資本為首的募資中，籌得6.75億美元，使公司估值達到56.75億美元。

彭博資訊報導，Boring的目標是很深的地底挖掘隧道，建立運輸網路。現在公司已建造一套隧道系統在拉斯維加斯會議中心，今年稍早用來載送參加消費電子展的旅客。Boring周三（20日）發布新聞稿，表示公司計劃未來幾年內，將隧道系統拓展到其他城市；最新這一輪取得的新資金，準備用來「大幅增加人才雇用」。

Boring剛完成的這輪募資，其他投資人包括：Valor私募合夥公司、Founders 基金、 8VC、Craft 創投以及 DFJ Growth等。前一輪募資是在三年前，當時籌得1.2億美元，公司估值9.2億美元。 紅杉資本合夥人Shaun Maguire在部落格中寫道，Boring現在的技術已經超過水準，而且以指數型的速度精進。

彭博資訊指出，馬斯克一直與紅杉資本有著長期聯結。馬斯克早期成立的一家從事線上支付公司X.com，就是由紅杉資本的Mike Moritz支持。X.com後來與其他新創公司合併，成為PayPal。馬斯克卻因為管理方式不被贊同，丟了執行長的位子；紅杉的Roelof Botha在PayPal擔任財務長。

無聊公司創立於2016年，公司營運目標隨時間進化，一開始放眼數百英里以上的長距離運輸，現在專注於城市間的短程旅行。雖然在拉斯維加斯的系統得到稱讚，但是想在芝加哥、洛杉磯，還有連結華府與巴爾的摩間的幾個計劃都宣告失敗。

最新這輪募資也有一些房地產公司進行策略投資，例如：Brookfield、 Lennar、Tishman Speyer、Dacra Development等。顯示Boring有意繼續推動系統與新建築方案的整合。Boring現在位於拉斯維加斯的系統，就與兩家旅館合作。

馬斯克 投資 特斯拉

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