特斯拉Q1營收大增87%、利潤率創紀錄 盤後股價大漲5%

特斯拉Q1營收大增87%。(美聯社)

特斯拉 20日公布第1季財報優於預期，汽車 事業營收 較去年同期大增87%，利潤率躍升至創紀錄的32.9%，反映電動車需求強勁、漲價策略奏效，激勵盤後股價大漲5%。不過，特斯拉警告，年底前都將面臨供應鏈問題。

特斯拉上季整體營收成長81%至188億美元，高於市場預期的179億美元；剔除特定項目後每股盈餘3.22美元，高於分析師平均預估的2.27美元。

其中，汽車事業營收年比成長87%至168.6億美元，利潤率達創紀錄的32.9%，主要部門毛利55.4億美元，出售碳權的營收占上季汽車業務營收的6.79億美元。

特斯拉表示，營收成長的部分原因是交車量增加且平均售價提高。特斯拉已在中國大陸、美國和其他國家調漲售價，此前馬斯克在3月表示，公司正面臨烏克蘭危機帶來的原物料和物流通膨壓力。

特斯拉股價在20日收盤後大漲5.3%至每股1,028.87美元，逆轉收盤時下跌5%的頹勢。

做為首家發布第1季財報的美國汽車大廠，特斯拉警告關鍵零件短缺依然限制其生產，表示「我們工廠數季來都在低於產能的情況下運作，因為供應鏈成為主要限制因素，這個問題可能持續至年底」。

特斯拉本月初公布第1季交車量達310,048輛，Model 3和Model Y占其中95%。

特斯拉執行長馬斯克和財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）表示，特斯拉依然有信心今年交車量會比去年增加至少50%。不過，兩位主管表示，由於疫情導致停工，上海廠損失約一個月的產量。

柯克宏說：「正以有限度的水準恢復生產，我們正努力盡快恢復全面生產。」

馬斯克表示：「我們今年顯然能生產150萬輛車。」他警告說，現在下定的客戶面臨很長的等候名單，一些訂單可能要等到明年才能交車。

特斯拉表示，晶片短缺和近期的新冠疫情爆發，衝擊其供應鏈與工廠運作，而且一些原物料的價格近月來已大漲數倍。

馬斯克還承認，自動駕駛取得進展所花的時間比他預期更長，「關於全自駕，在我參與過的任何技術開發中，我時常見到似乎就要突破的假的曙光，但並沒有突破」。

特斯拉上季每輛車的稅前獲利（EBITDA）較去年同期成長逾60%至16,203美元。

雖然特斯拉仍然是全球最值錢的汽車公司，市值高達1.01兆美元，但由於市場擔心全球關鍵零組件短缺，其股價今年已下跌7.5%。儘管如此，該公司的股價表現依然優於通用、福特汽車等大廠競爭同業，後兩者的股價今年分別下跌了29%和23%。