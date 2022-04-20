我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Netflix首季流失20萬訂戶 股價崩跌逾35%

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產貴又浪費

特斯拉Q1營收大增87%、利潤率創紀錄 盤後股價大漲5%

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉Q1營收大增87%。(美聯社)
特斯拉Q1營收大增87%。(美聯社)

特斯拉20日公布第1季財報優於預期，汽車事業營收較去年同期大增87%，利潤率躍升至創紀錄的32.9%，反映電動車需求強勁、漲價策略奏效，激勵盤後股價大漲5%。不過，特斯拉警告，年底前都將面臨供應鏈問題。

特斯拉上季整體營收成長81%至188億美元，高於市場預期的179億美元；剔除特定項目後每股盈餘3.22美元，高於分析師平均預估的2.27美元。

其中，汽車事業營收年比成長87%至168.6億美元，利潤率達創紀錄的32.9%，主要部門毛利55.4億美元，出售碳權的營收占上季汽車業務營收的6.79億美元。

特斯拉表示，營收成長的部分原因是交車量增加且平均售價提高。特斯拉已在中國大陸、美國和其他國家調漲售價，此前馬斯克在3月表示，公司正面臨烏克蘭危機帶來的原物料和物流通膨壓力。

特斯拉股價在20日收盤後大漲5.3%至每股1,028.87美元，逆轉收盤時下跌5%的頹勢。

做為首家發布第1季財報的美國汽車大廠，特斯拉警告關鍵零件短缺依然限制其生產，表示「我們工廠數季來都在低於產能的情況下運作，因為供應鏈成為主要限制因素，這個問題可能持續至年底」。

特斯拉本月初公布第1季交車量達310,048輛，Model 3和Model Y占其中95%。

特斯拉執行長馬斯克和財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）表示，特斯拉依然有信心今年交車量會比去年增加至少50%。不過，兩位主管表示，由於疫情導致停工，上海廠損失約一個月的產量。

柯克宏說：「正以有限度的水準恢復生產，我們正努力盡快恢復全面生產。」

馬斯克表示：「我們今年顯然能生產150萬輛車。」他警告說，現在下定的客戶面臨很長的等候名單，一些訂單可能要等到明年才能交車。

特斯拉表示，晶片短缺和近期的新冠疫情爆發，衝擊其供應鏈與工廠運作，而且一些原物料的價格近月來已大漲數倍。

馬斯克還承認，自動駕駛取得進展所花的時間比他預期更長，「關於全自駕，在我參與過的任何技術開發中，我時常見到似乎就要突破的假的曙光，但並沒有突破」。

特斯拉上季每輛車的稅前獲利（EBITDA）較去年同期成長逾60%至16,203美元。

雖然特斯拉仍然是全球最值錢的汽車公司，市值高達1.01兆美元，但由於市場擔心全球關鍵零組件短缺，其股價今年已下跌7.5%。儘管如此，該公司的股價表現依然優於通用、福特汽車等大廠競爭同業，後兩者的股價今年分別下跌了29%和23%。

特斯拉 營收 汽車

上一則

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

延伸閱讀

就在今夜…梗王馬斯克推文再打啞謎 這次是填空題

就在今夜…梗王馬斯克推文再打啞謎 這次是填空題
上海車企吹響復工號 長三角產業鏈同步

上海車企吹響復工號 長三角產業鏈同步
2022品牌親和力排行榜 蘋果第3名 輸迪士尼和特斯拉

2022品牌親和力排行榜 蘋果第3名 輸迪士尼和特斯拉
馬斯克急忙為收購推特籌資 傳願自掏腰包150億美元現金

馬斯克急忙為收購推特籌資 傳願自掏腰包150億美元現金

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23
美股19日走升，交易員面對最繁忙的企業財報季的起始，並密切關注利率的最新動向。美聯社

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

2022-04-19 16:31

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤