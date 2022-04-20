張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
台積電創辦人張忠謀以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話表示，美國增加國內晶片的產量是昂貴浪費、徒勞無功之舉。他認為，美國晶片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫。
張忠謀指出，美國在1970和1980年代選擇了一條路，讓製造業人才再受訓，從事高薪工作，這不見得對美國不好，但對美國的晶片製造業來說，形成了挑戰。
他表示，台灣人口眾多，是台積電晶圓製造成功不可或缺的條件。在美國和其他國家的專業人才離開製造業之際，台灣的人才成熟，使其成為純晶圓代工的理想地點。
張忠謀指出，美國的優勢在於有現成的「全球頂尖的」設計人才，台灣很少，台積電更是完全沒有。如果要發展成功的晶片製造業，美國需解決人才短缺問題。
不僅如此，張忠謀還強調，在美國製造的成本令人望而卻步。台積電奧勒岡州工廠的25年製造經驗可為明證，該廠能獲利，但幾乎放棄擴建。他說：「在比較成本上，我們當時太天真，但在美國製造晶片的成本比台灣貴50%。」他補充說明，台積電多次為奧勒岡州工廠安排美國和外籍人員，但都沒能降低多少成本。
他的談話顯然有違台積電投資120億美元到亞歷桑納州設廠的計畫。不過，張忠謀2018年裸退離開台積電，並表示到美國蓋新廠不是他的決定。
他說，台積電「在美國政府的敦促下這樣做」，而美國政府數百億美元的補貼，遠低於提振本土晶片製造所需金額。不過，至少美國的產量會增加，但是「單位成本將增加，美國很難在國際上競爭」。
張忠謀的態度有個很重要的變數，那就是兩岸發生戰爭。但如果有戰爭，他說，「美國要擔心的將遠遠不止晶片製造」。
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