前鴻海主管解釋：威斯康辛投資設廠計畫 哪裡出了差錯

鴻海集團創辦人郭台銘（右）2018年6月與時任美國總統川普（中）和威州州長華克（左）為威州廠動土。（美聯社）

美國科技媒體The Verge報導，前鴻海 美國戰略計畫總監楊兆倫受訪表示，鴻海集團旗下富士康在美國威斯康辛州投資 100億美金打造10.5代LCD面板廠，創造1萬3000個工作機會的計畫，最後沒了下文，是因為威斯康辛州的商業和投資環境發生了巨大變化。

楊兆倫說，鴻海2017年時想蓋10.5代廠，因市場條件不適合，也構思過將生產項目改為手機使用的第6代LCD螢幕。但威斯康辛的商業和投資環境發生了很大變化，有部分原因是州政府改朝換代，「這雖然不是全部的原因，卻是其中很大一部分」。他補充說，鴻海「幾乎從簽約投資的第一天起就遭到基本上前所未有的攻擊」。

針對外界批評，LCD面板廠開在威斯康辛州，勞動成本較高又沒有勞工供應，不符經濟原理。楊兆倫的說法是，「鴻海延請許多專家和顧問，當初爭取和鴻海合作的各州也都這樣做了，沒人真正擁有水晶球（能預知未來）。市場的供需情況一直在變」。

他說他仍然堅信，不管是今天或五年後，美國對TFT LCD面板廠仍有巨大需求，但鴻海不獲得支持，不是因為不想要投資，而是「事情變得政治化」。許多人撰文批評鴻海是為了搏聲量，無濟於事。在州長選舉後，還有總統選舉，鴻海計畫的最大支持者是前美國總統川普，但即使換人執政，鴻海也與現任政府合作，沒發表過任何負面評論。

關於鴻海的創新中心，楊兆倫說，那是鴻海挖掘人才的方式之一，並非外界揣測的在幫當時的州長華克（Scott Walker）拚連任，如果外表看起來像是那樣，只是不巧。鴻海是為股東工作。他透露，原本還考慮過將創新中心的消息發布，由2018年11月選舉幾周，延到選後的次年4月。

楊兆倫表示，在創新中心方面，「鴻海嘗試了許多構想，有些獲得報導，有些沒有。在媒體眼中，負面評論可贏來更多點擊和關注。但創新中心是我們感到非常自豪並做過承諾的地方」。

他提及鴻海的面板廠本來可能選址俄亥俄州：「俄亥俄州離東海岸和終端用戶市場更近，物流也會更好。鑑於事後所見的商業環境，俄亥俄州的投資環境——與威斯康辛州不同——變好而非變糟。」楊兆倫說，「威斯康辛想要6代手機螢幕廠，想擁有醫療用途上的能力，想提供10.5代廠無法配合的其他解決方案，所以後來，當重新討論『最初想要的威斯康辛』時，華克政府必然會支持，但不幸的是，改朝換代後，鴻海沒能實現目標。」

但被問到威斯康辛設廠是否為錯誤選擇時，楊兆倫堅稱，威州是鴻海的首選。他說：「一旦我們承諾在威斯康辛設廠，就沒有回頭路了。」對於外界質疑，沒有10.5代面板廠，第6代手機螢幕廠又在何方，他指出，「如果看鴻海的一些投資，無塵室的大小，以及其他的事，這實際上是為6代廠所建」，換句話說，「並非什麼也沒建，只是選擇不向外說」。

被追問究竟建了什麼的時候，楊兆倫以「宣傳對競爭沒有幫助」為由，且他已離開鴻海，不肯詳細說明，只表示「鴻海製造的許多項目和原型可能不會成功。出於此因，無論是伺服器、PC板或任何通訊產品的製造和發貨，都不會告知外界」。

對於美國媒體批評鴻海沒有實現承諾，讓當初讓地的屋主以及受雇而來的員工失望，楊兆倫表明自己是威斯康辛州居民，敦促威斯康辛州「向前看」，思考「如何能贏得下一項英特爾的投資？如何能真正確保大家認為威斯康辛是適合投資的好環境」。