對投資人而言，迪士尼的魔法正在逐漸消退

政治表態可能影響迪士尼的形象。（路透）

迪士尼 投資人今年的感覺雖不如Netflix股東那樣糟，但其實也差不到那裡去。

在發布第1季財報之後，Netflix股價今年來已暴跌逾60。與此同時，迪士尼的股價在2022年已下跌近15%，成為道瓊工業指數中表現最差的個股之一；道指今年來僅下跌4%。

兩家公司都受串流媒體競爭和用戶爭奪戰的擔憂所困擾。

通貨膨脹也是一個問題。英國最近的一份報告顯示，由於擔心物價上漲，消費者正在削減串流媒體服務，相較於Netflix和亞馬遜的Prime Video，英國客戶會優先放棄Disney+。迪士尼還擁有Hulu和體育串流媒體服務ESPN+。

●串流美夢已經變成獲利噩夢

即使迪士尼擁有龐大的電影和節目庫，這要歸功於其自有品牌工作室以及漫威、皮克斯和星際大戰的創作者盧卡斯影業，但投資人擔心，如此豐富的內容不足以推動串流媒體訂閱成長，足以抵消其傳統廣播的放緩和有線電視業務。

摩根大通分析師 庫斯克(Philip Cusick)在報告中表示：「Disney+、Hulu和ESPN+的規模和管理信念，將隨著時間演進成為大型全球串流媒體。」但他補充說，「這不一定會像迪士尼過去在電視上的業務那樣好。」

像迪士尼這樣的傳統媒體公司過去高度依賴有線電視利潤豐厚的廣告銷售和附屬費用來支持其頻道，但向串流媒體的轉變已經顛覆了這種模式。投資人現在對串流媒體的獲利更感興趣，而不僅僅是來自公司自我吹噓擁有多少訂戶。

MoffettNathanson分析師奈山森(Michael Nathanson)在3月的報告中表示：「市場似乎正在忽視回報豐厚的媒體公司，就像2020年和2021年那樣，只因為他們對未來串流媒體用戶成長的預測。」

他說，「現在看來，投資人打算進一步查看損益表； 最後還要深入研究現金流量表，以試圖確定轉向直接面向消費者的內容的潛在穩定狀態獲利能力。」

奈山森在3月將迪士尼的目標價從每股165元調降至150元，部分原因是擔心獲利率下降。

●佛州爭議仍是迪士尼的問題

在CEO查佩克(Bob Chapek)一開始拒絕公開反對佛州的「不要說同性戀」法案後，迪士尼同受抨擊。該法案禁止學校向幼兒園到三年級的學生教授性別認同和性取向。

在迪士尼員工的批評下，查佩克最終開口譴責了這項法律。但一些共和黨人現在威脅要抵制迪士尼，而許多民主黨人則認為查佩克的反應來得太晚了，他們懷念前迪士尼CEO艾格(Bob Iger)的風格，因他更直言不諱地倡導先進議題。

佛州的爭議是否對Disney+訂戶、電影和主題公園的上座率以及迪士尼旗下的ABC和ESPN的收視率產生實際影響還有待商榷。

然而，一位分析師指出，如果更自由的好萊塢名人決定不與老鼠之家合作，「不要說同性戀」問題也可能以另一種方式傷害公司。

Loop Capital分析師古爾德(Alan Gould)在4月初的報告中表示，「迪士尼最重要的資產是品牌，其次是人才。如果爭議導致關鍵創意人才的流失，那顯然是負面的。」

無論發生什麼，很明顯，華爾街對自2020年2月從艾格手中接任迪士尼以來的查佩克表現並不滿意。

迪士尼股價目前徘徊在2020年11月以來的最低水平附近。可以肯定的是，查佩克在他上任之際恰逢美國新冠疫情的開始，這個事件導致了看電影等旅遊和休閒活動急劇放緩。

●迪士尼的2022年票房應能大放異彩

但有些人認為迪士尼能夠很快扭轉局面。

Guggenheim Securities分析師莫里斯(Michael Morris)在3月底的報告中寫道，由於新增「星際大戰：銀河邊緣」(Star Wars: Galaxy's Edge)和「復仇者聯盟園區」(Avengers Campus)等新景點，提升了外國遊客對奧蘭多和加州旗艦度假村的訪問量，加上郵輪公司全面重新開放，公園業務應該會反彈。

摩根大通的庫斯克指出，迪士尼今年夏天和今年底前的強勁電影陣容具正面效應。

由於漫威的奇異博士、雷神和黑豹續集即將上映、皮克斯電影「玩具總動員」角色衍生的「巴斯光年」系列影集，票房收入應該會開始反彈。此外，2009年的賣座巨片「阿凡達」續集也將同步上映，2024年會再推出第三集。

再者，迪士尼的漫威與索尼合作，已證明足以吸引觀眾買票進電影院 看電影。去年的「蜘蛛人：無家日」是美國影史上賣座第三高的電影。