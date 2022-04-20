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寶鹼IBM振道指 Netflix拖累那指

世說新聞╱想進大企業沒門路？就業、換跑道竟真有捷徑

寶鹼IBM振道指 Netflix拖累那指

財經新聞組／綜合報導
美股走勢20日出現分歧，交易員評估了第1季財報。道瓊工業平均指數因寶鹼強勁的獲利而上漲，而那斯達克綜合指數則遭昔日寵兒Netflix暴跌的拖累。美聯社
美股走勢20日出現分歧，交易員評估了第1季財報。道瓊工業平均指數因寶鹼強勁的獲利而上漲，而那斯達克綜合指數則遭昔日寵兒Netflix暴跌的拖累。美聯社

美股走勢20日出現分歧，交易員評估了第1季財報。道瓊工業平均指數因寶鹼強勁的獲利而上漲，而那斯達克綜合指數則遭昔日寵兒Netflix暴跌的拖累。

道指上漲249.59點或0.71%至3萬5160.79點。史坦普500指數下跌2.76點或0.6%至4459.45點。以科技股為主的那指下跌166.59點或1.22%至1萬3453.07點，但可望本周收漲。

在財報業績顯示第1季流失20萬用戶、為10多年來首見後，Netflix大跌35.12%，創2004年來最大跌幅。這家串流媒體公司現在是史指今年表現最差的股票，下跌63.1%。在該公司公布上季業績後，10名華爾街分析師紛紛調降評級，理由都是該公司疲弱的財測。

Netflix的重挫拖累了其他串流媒體公司的股價。迪士尼下跌5.58%，Roku和華納兄弟的Discovery均下跌超過6%。派拉蒙全球下跌8.6%。

這也讓投資人不敢在財報公布前買入其他科技股。盤後公布財報的特斯拉下跌4.96%。亞馬遜和Salesforce跌幅超過2.6%。

另一方面，寶鹼公司在公布優於預期的業績並調升全年財測後，股價上漲2.52%，並提振了道指。道指另一支成分股IBM因獲利和營收表現出色，上漲7.1%。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「即使有通膨和供應鏈壓力，但截至目前為止，各公司都在強調整個行業面臨強勁需求。」「雖然我們預計今年將繼續波動，但獲利強勁和看跌情緒是近期非常熱門的一個背景。」

FactSet數據顯示，目前大約12%的史指公司公布了第1季財報，其中80%超出分析師預期。但到目前為止，股市在財報季期間反應不熅不火的真正原因是缺乏企業財測。

除了財報季之外，投資人還密切關注10年期美國國債殖利率，該殖利率在19日觸及2018年底以來的最高水平2.94%後，20日回落。

Defiance ETFs CEO兼投資長賈布隆斯基(Sylvia Jablonski)表示：「有關升息和通膨的討論似乎有些倦怠。」「市場可能已經消化了未來升息的價格，通膨可能接近峰值，我認為圍繞財報季存在一些正面情緒。」

她還指出，消費者仍然很強勁，消費增加並儲存了2兆元，企業在定價能力和資產負債表上繼續表現出實力，「即使成長可能放緩，但今年史指仍有望獲得中等數字的回報。」「投資人可能正在評估這一點，並部署現金而不是認賠因通貨膨脹而造成的現金損失。如果本益比在當前水平上繼續看來合理，並且出現獲利，這可能是下半年積極轉向的催化劑。」

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