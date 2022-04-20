我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／口罩令廢除？烏俄戰擴大、紐時任命新總編

美中防長首度通話 台海關係各說各話

船運業者看好貨櫃航運4月底強彈 中疫情趨緩將釋放需求

編譯葉亭均／綜合外電
香港文華船務公司看好隨著大陸疫情趨緩，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升。路透
香港文華船務公司看好隨著大陸疫情趨緩，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升。路透

香港船運業者文華船務公司（Mandarin Shipping）創辦人赫胥黎（Tim Huxley）19日表示，隨著中國新冠疫情減緩，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升。

CNBC網站報導，新冠病例暴增使得上海從3月以來一直處於封鎖狀態。上海也是全球最繁忙的貨櫃港口，隨後出現物流供應鏈中斷的情況。

赫胥黎說：「港口本身實際上一直維持開放，因此船隻實際上有進來，但需要貨運往來港口。」

為因應疫情，中國對進入上海的卡車司機實施嚴格規定，這些限制措施讓進出上海的運輸成本更高且效率更低。赫胥黎說，上海供應鏈緊繃，「及時化」的交貨也很吃緊，當供應鏈中斷時，工廠會迅速停擺，這也就是龐大壓力所在。

赫胥黎表示，在上海這樣中國主要港口外排隊的船隻一天天增加、排隊等進港的隊伍拉長，許多船隻現在甚至不進上海了。他指出，雖然情況要完全恢復正常還需要一段時間，但看看中國從2020年新冠封鎖措施中驚人迅速恢復的過往情勢，就能大感寬心，「當時我們出現史上最強勁的貨櫃運價費率大漲與貨櫃運輸需求」。

赫胥黎說：「這一回，我們當然無法明確知道，不過顯然將有龐大、等待釋放的需求，包括伴隨著工廠恢復運作與製造貨物再度出口。」

供應鏈 疫情 香港

上一則

烏克蘭組網軍出征 強力施壓西方公司撤出在俄業務

延伸閱讀

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾

這首台灣37年前的歌曲 正鼓舞2500萬疫情中的上海民眾
上海本輪疫情累計17死 孫春蘭要求以快制快 拚降死亡率

上海本輪疫情累計17死 孫春蘭要求以快制快 拚降死亡率
疫情緩？上海出院出艙數 大於新病例

疫情緩？上海出院出艙數 大於新病例
疫苗更毒？ 張瑞竹飛重災區上海也拒接種

疫苗更毒？ 張瑞竹飛重災區上海也拒接種

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
美股19日走升，交易員面對最繁忙的企業財報季的起始，並密切關注利率的最新動向。美聯社

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

2022-04-19 16:31

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗