船運業者看好貨櫃航運4月底強彈 中疫情趨緩將釋放需求

香港文華船務公司看好隨著大陸疫情趨緩，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升。路透

香港 船運業者文華船務公司（Mandarin Shipping）創辦人赫胥黎（Tim Huxley）19日表示，隨著中國新冠疫情 減緩，貨櫃航運產業4月底可望出現「非常強勁」的回升。

CNBC網站報導，新冠病例暴增使得上海從3月以來一直處於封鎖狀態。上海也是全球最繁忙的貨櫃港口，隨後出現物流供應鏈 中斷的情況。

赫胥黎說：「港口本身實際上一直維持開放，因此船隻實際上有進來，但需要貨運往來港口。」

為因應疫情，中國對進入上海的卡車司機實施嚴格規定，這些限制措施讓進出上海的運輸成本更高且效率更低。赫胥黎說，上海供應鏈緊繃，「及時化」的交貨也很吃緊，當供應鏈中斷時，工廠會迅速停擺，這也就是龐大壓力所在。

赫胥黎表示，在上海這樣中國主要港口外排隊的船隻一天天增加、排隊等進港的隊伍拉長，許多船隻現在甚至不進上海了。他指出，雖然情況要完全恢復正常還需要一段時間，但看看中國從2020年新冠封鎖措施中驚人迅速恢復的過往情勢，就能大感寬心，「當時我們出現史上最強勁的貨櫃運價費率大漲與貨櫃運輸需求」。

赫胥黎說：「這一回，我們當然無法明確知道，不過顯然將有龐大、等待釋放的需求，包括伴隨著工廠恢復運作與製造貨物再度出口。」