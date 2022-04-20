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烏克蘭組網軍出征 強力施壓西方公司撤出在俄業務

編譯張佑生╱即時報導
嬌生公司被烏克蘭網軍鎖定要求結束俄國業務。美聯社
嬌生公司被烏克蘭網軍鎖定要求結束俄國業務。美聯社

上個月有一名推特用戶發布了一條推文，指斥嬌生公司(Johnson & Johnson, JNJ)在俄羅斯入侵烏克蘭後繼續在俄開展業務。

用戶名為@AnnDmi3的帳號在3月11日發推文稱：「停止與侵略者俄羅斯做生意。表明你的立場，放棄俄羅斯市場。」該推文還@了嬌生公司的帳號。

華爾街日報報導，類似推文不止這一條。該帖子的發布正是源於烏克蘭數位化轉型部(Ministry of Digital Transformation)協調發起的社交媒體施壓行動。烏克蘭數位化轉型部部長Mykhailo Fedorov說，該部已經組織起所謂的互聯網軍隊，這是一群幫助烏克蘭打網絡和資訊戰的志願者，其中包括許多社群媒體志願者，他們發布貼文，把矛頭對準那些在俄羅斯做生意的西方公司。

Fedorov在接受採訪時說，大約有30萬名志願者加入了這一行動，他們在社群媒體上發布的帖子每天都能接觸到約1億名全球用戶。他說，最近幾天，該組織已將注意力轉向外國政府官員，要求他們向烏克蘭提供重型武器。

根據《華爾街日報》對聊天應用Telegram的頻道進行的評估分析，烏克蘭數位化轉型部已向志願者發出指示，要向幾十家西方大公司施加壓力，並通過Telegram的一個頻道提供要發布的帖子文本內容。

嬌生公司在3月29日曾宣布已暫停在俄羅斯銷售個人護理類產品，但表示將繼續在俄銷售藥品和醫療器械。嬌生公司沒有進一步置評。

烏克蘭數位化轉型部盯上的另一家公司麥當勞(McDonald's Co., MCD)在上個月表示，將暫時關閉在俄羅斯的門店。自從俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，許多被這場網路戰行動瞄準的其他公司已經暫停或中止了在俄羅斯的業務。這些公司給出的理由多種多樣，包括在制裁情況下很難做生意，以及對員工安全感到擔憂。

志願者的帖子針對的公司都未提到社群媒體壓力是促使其做出決定的一個因素。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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