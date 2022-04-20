艾司摩爾本季銷售財測不如預期

ASML本季財測不如分析師預期。路透

荷蘭重量級半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）今（20）日估計本季營收 淨額將介於51億到53億歐元（55億到57億美元）之間，不如彭博訪調分析師 預期的58.6億歐元。毛利率 將會在49%到50%，亦不如分析師預期的53%。上季獲利與銷售則均略優於市場預期。

艾司摩爾執行長Peter Wennink表示，客戶下單依舊強勁，需求仍大於目前產能。

ASML上季（今年第1季）淨利與去年第4季相比大減超過一半，銷售其實有達到財務指引的較高那端，但是毛利率由54.2%降至49%。第1季銷售額為35億歐元（38億美元），淨利為6.95億歐元（7.5億美元）。去年第4季淨利則是達到17.7億歐元。

今年1月預測第1季銷售時，ASML給的指引是介於33億歐元到35億歐元之間。

這家晶片微影設備市場領導者，上季新銷售的設備減少13組至59組。公司維持今年全年最高階的EUV（極紫外光）設備可出貨55組的預測。台積電與南韓三星都是ASML的客戶。

設備交貨速度慢影響公司營收入帳時程，為加快出貨給客戶的時間，ASML去年已開始權宜省略部分原在其工廠進行的最終測試，預期本季底的出貨速度可以比上季底更快。財務長Roger Dassen說，大約大約8億歐元延報的營收淨額，不納入本季的財測指引之內。