蘋果半數供應商上海附近有廠 年底假期銷售季拉警報

蘋果前200大供應商有半數受上海封控影響。圖為上海居民排隊等候新冠肺炎篩檢。（歐新社）

日經亞洲評論報導，蘋果前200大供應商有半數在上海及其周邊區域設廠，而上海執行嚴格防疫封控措施已三周，商業活動大亂。

日經分析，超過70家蘋果供應商在江蘇省有生產設施，大多位於崑山和蘇州，另外大約30家在上海有廠。其中包括iPhone組裝廠和碩、iPad組裝廠仁寶電子，還有面板、印刷電路板、散熱材料、電池和聲學元件等零部件製造商。這些供應商有很多也同時服務Google、微軟、英特爾、華為、小米和Oppo等公司。

長期封鎖可能危及中國的經濟成長，重創汽車 和科技行業，當局已經注意到此事。

上海和蘇州的地方政府將數百家重要的電子、汽車和醫療供應商列入白名單，讓他們能逐步恢復生產和物流作業。昆山公布第一批60家的「無疫企業」，包括鴻海旗下的富士康、日月光、立訊和緯創，他們可依市府先前的通告逐步復工 。

但中國致力於「清零」政策，讓在那裡的供應商擔心，回復正常營運需要數月之久。

友達光電董事長彭雙浪認為，此次影響比去年的停電要嚴重的多，「中斷不是針對個別公司或行業，這是全球供應鏈 事件，最壞情況下可能斷鏈」。他說，恢復正常生產「至少要一季」，「一些非常基本的材料，例如紙箱嚴重短缺，運貨的卡車司機也很缺」。

台達電已被列入蘇州白名單，但該公司執行長鄭平說，4月產量最慘可能減少20%，「5月和6月的情況應能改善，但取決於大蘇州地區供應的復工進度」。

上海的港口和機場在嚴格的防疫規定和交通限制下營運，也給企業帶來巨大挑戰。

一位物流公司的經理指出：「長江三角洲地區的物流，包括上海、蘇州、崑山、太倉到無錫，基本上都停滯不前。即使有人能憑通行證出門，也不太可能安排到足夠的卡車。」

部分人士已經警告，目前供應鏈的混亂狀況，有可能影響到年底的假日購物季。惠普一家供應商的高階主管說，「對許多消費者電子用品品牌供應來說，5月和6月至關重要，如果不能及時增產，透過海運出貨，他們可能錯過歐美的耶誕假期銷售旺季，除非他們願意改採貴得多的空運」。