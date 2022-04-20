美債指標實質殖利率轉為正 疫情以來頭一遭

美國10年期公債實質殖利率，兩年多來首次轉正。（路透）

美國公債市場20日在亞洲盤完成回復新冠疫情前常態的重要一步。經通膨調整的指標公債殖利率 ，也就是所謂的10年期公債實質殖利率，兩年多來首次轉正，回升到零以上。

10年期公債實質殖利率今天上午在亞洲交易時，最高時上升了2個基點，來到0.008%附近。彭博資訊分析，這是一個驚人的轉變。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，3月時此殖利率仍低於負1% 。直到近來偏鷹的聯準會 （Fed）暗示將迅速升息 抑制通膨，情勢才逆轉。

彭博資訊指出，美國10年期公債實質殖利率處於負值區域已約兩年，為股市提供了關鍵的支撐。

現在10年期公債的名目殖利率已逼近3%，是2018年以來最高，主要因為交易員押注聯準會即將展開的一系列激進升息。駐雪梨野村證券利率策略師Andrew Ticehurst表示，名目殖利率走升的動力主要來自實質殖利率上揚，其次才是高通膨預期。

Ticehurst說，「這代表了我們更加遠離疫情危機，當初為抗疫而實施的貨幣政策正在回調到更為正常的水準。」

操作利率交換交易（swap）的投資人，正在消化未來三次聯準會利率會議總共將升息高達140個基點，亦即他們預期至少會有兩次50個基點（2碼）的升息。彭博說，上次Fed接連升息50個基點以上，是在1984年8月。