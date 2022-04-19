摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，大宗商品價格失控、全球央行 步調不一，加上近期股市賣壓湧現，為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。

克蘭諾維奇和同僚卡普蘭（Bram Kaplan）19日在報告中說：「現在的情緒和持有情況都過於悲觀。」他們預估股市短期內可能上漲，特別是小型股和與大盤連動性高的類股，建議投資 人建立「槓鈴式投資組合」，主要涵蓋科技、生技、新創技術在內的成長股，及包含金屬和採礦在內的價值股。

這些策略師在寫給客戶的報告中說：「這個情況非常罕見，目前就有可能發生，主要是因大宗商品遇到超級周期、全球央行貨幣政策不一致，以及與大盤連動性高的個股和國內外成長股上季大量拋售這三大宏觀因素的共同作用。有些成長股遭大量拋售，有些價值股現在也成為成長股。」

關於最後一點，克蘭諾維奇和同僚卡普蘭提到過去十年公認是價值股的能源、金屬和礦業股，以及從獲利或帳面價值等指標來看算是便宜的股票 。從基本面來看，這些股票仍可視為價值股，但現在也可視為成長股，原因是「動能和品質已明顯改善」。

同時，近幾個月來，美國和全球許多成長股面臨賣壓，開始展現出價值屬性。例如，在中國科技股和美國存託憑證中，許多股票的估值指標處於歷史低點，從價值和成長兩方面都排名靠前。這兩位策略師表示，在美國借貸成本上揚之際，中國正在寬鬆貨幣政策，這應該是利多因素。

這兩位策略師堅持偏好風險的投資立場，與摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）正好相反。威爾森警告，標普500指數似乎對經濟前景太樂觀。但摩根大通的團隊不同意這一點，認為升息訊號「現在已被市場消化」，攀抵數十年高點的通膨預料開始緩解。

克蘭諾維奇和同僚卡普蘭也說：「然而，俄烏戰事可能會持續更長的時間，對大宗商品超級周期的影響將持續到年底。」