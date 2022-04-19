馬斯克急忙為收購推特籌資 傳願自掏腰包150億美元現金

特斯拉執行長馬斯克傳出願意為收購推特自掏腰包投入100億至150億美元現金。（路透）

全球首富、特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）近期提出以430億美元收購社群媒體推特 （Twitter），據報導他願意為這樁收購案自掏腰包投入100億至150億美元現金，同時尋求共同投資 者出資。

紐約郵報引述兩名知情人士的話報導，馬斯克正尋求為收購推特一案籌資，包括靠公司舉債、可能抵押個人持股舉債，以及共同投資者龐大的資金挹注。根據富比世（Forbes）的數據，馬斯克個人擁有2700億美元的財富。

知情人士說，馬斯克正計畫在10天左右的時間內對推特提出收購要約，但馬斯克在尋找資金支持者方面面臨的麻煩，顯然比他預期更多。一些投資人除了質疑推特是否值得以每股54.20美元的價格收購外，也對馬斯克不可預測的行為和喜好爭議感到不安。

兩名知情人士說，馬斯克本人願意拿出個人的100億美元至150億美元現金讓推特私有化。根據4月4日揭露的資訊，馬斯克已經收購推特9.1%的股權，價值約34億美元。

知情人士說，如果有必要，馬斯克也可能願意利用他目前的持股來舉債，此舉可能會額外籌得數十億美元。

其中一名知情人士說：「共同投資者合計持有的股權將超過馬斯克，但他將是最大單一持股者。」

不過，收購的資金主要仍將來自外部融資。馬斯克已委託摩根士丹利，透過傳統槓桿收購方式，為收購推特再融資100億美元。消息人士說，大部分的資金仍將來自共同投資者，這些共同投資者將為直接向推特股東提出敵意收購要約出資，金額約200億美元。