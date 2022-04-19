美元指數升破101 兩年首見 年底前看升6%

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德。（路透）

聯準會（Fed）「鷹王」官員博拉德（James Bullard）表示，Fed不該排除一次升息 3碼的可能性，引發市場預期Fed可能更積極緊縮貨幣政策，帶動美元指數 19日盤中升破101，為兩年多來首見，日圓則貶破128日圓、續探20多年新低。分析師 認為，美元指數年底前可能再升6%。

目前Fed具決策投票權、立場最鷹派的聖路易聯邦準備銀行博拉德18日說，美國通膨「遠遠太高了」，重申他認為Fed應在年底前提高利率至3.5%，比目前的0.25%~0.5%區間高出約3個百分點。

他說，雖然一次升息超過2碼現在並非他的基本立場，但也不該排除這個可能性，應該迅速讓貨幣政策回歸中性。他指出，Fed前主席葛林斯班1994年曾一次升息3碼，後來美國仍出現長達十年的經濟擴張。

這席談話激勵美國10年期公債殖利率19日盤中上漲5個基點至2.91%，續衝三年高峰，美元指數升值0.2%到101.022，為2020年3月來首度升破101。

由於日本央行預料將維持寬鬆，市場仍無視日本財相鈴木俊一口頭干預匯市的警告，日圓兌美元匯率一度重貶1.2%到128.46日圓兌1美元，續探20多年低點，自1月初以來已貶值10%，且為連13天走貶，締造至少50年來最長貶勢。拋售日圓已是受市場青睞的交易，投資人對日圓的空頭押注創紀錄，認為日圓幾個月內將貶至130日圓水準。

分析師指出，博拉德德談話提醒了市場，一次升息3碼並非完全不可能，也可能促使其他央行積極跟進緊縮。路透分析師認為，若Fed一次升息3碼，美元將如同「虎入羊群」，對日圓可能升到135日圓價位。

路透分析施波爾頓指出，從美國通膨在2月初站上40多年高點以來，美元指數已升值6%，但目前交易員仍不夠積極布局美元多單，現在的美元多頭部位比去年底還少，若與上一輪的2015年緊縮循環之初相比，更是微不足道，若交易員積極做多美元，美元指數年底前可能再升值6%。