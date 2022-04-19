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iPhone印度需求旺 鴻海清奈廠傳將增雇一倍人力

中央社印度清奈19日綜合外電報導

印度「經濟時報」今天引述知情人士報導，蘋果iPhone智慧手機代工大廠鴻海打算將印度清奈工廠聘雇人力大增近一倍，因為訂單增加，且今年訂單量預計將創新高。

「經濟時報」（The Economic Times）報導，蘋果（Appel Inc.）已獲得印度政府許可，鴻海在清奈（Chennai）附近廠區內40英畝（約16公頃）土地取消徵用（denotification），這將使得鴻海能夠提高產量供應印度市場。

今日印度（Inida Today）網站11日報導，蘋果表示，鴻海位於清奈市郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）地區的工廠將開始生產iPhone 13。蘋果目前在印度生產旗下所有新款iPhone機型。

一名對鴻海清奈廠進度有直接消息的人士透露：「擴廠一直是在計畫當中。他們的廠區有一部分（土地）已獲得取消徵用，可用來提高產量，為此他們需要增加人力。」

位於印度經濟特區（SEZ）內的企業，可申請將部分廠區取消徵用劃為國內關稅區（domestic tariff area，DTA），以生產供應印度市場的產品。

報導還指出，鴻海在印度的員工宿舍因去年底發生食物中毒事件而全數關閉後，鴻海已加速讓宿舍重新開放，如今所有1萬5000名員工當中，已有1萬出頭的人返回宿舍。

印度 鴻海 蘋果

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