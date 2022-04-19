市調：晶片前5強 吃下57%晶圓

業界統計，包括台積電、三星在內的五大晶片廠，去年耗用了全球晶圓的57%，集中化趨勢更加明顯。(路透)

美國業界刊物「電子工程專輯 」（EE Times）的網站報導說，三星 、台積電 、美光等全球產量排名前五大的晶片 廠，去年總計用掉57%的晶圓，比2020年又增加了1個百分點。晶片界大者恆大、向大廠集中的趨勢更加明顯。

電子工程專輯引述Knometa Research市調公司的數據指出，去年晶圓耗用量第一的是三星，消耗掉全球19%晶圓，第二名的台積電消耗掉13%，第三的美光耗掉10%，第四的SK海力士使用了9%，而第五的鎧俠/WD則是用掉6%。

值得注意的是，三星用的晶圓比率從2020年的17%增至2021年的19%，增幅在這晶片五強中最大。報導指出，三星急速加大資本支出，希望擴大與台積電的差距，穩坐晶片生產量一哥寶座，2020年的資本支出就激增45%，因而反映到2021年的晶圓耗用數據中。

總體而言，這家五大廠在2020年總共消耗全球56%的晶圓，2021年再增1個百分點，集中化趨勢更加明顯。若與10年前相比更是明顯，當時全球前五大晶片製造廠耗用的晶圓數只占總量的40%。

就產量而言，英特爾是晶圓六哥，該公司在這份市調中於2012年登上第五名之後，就一直維持第六至今。分析師指出，晶圓用量最大的五廠，一是晶片代工巨頭，其他四廠是記憶體或儲存晶片大廠，用量本來就大，英特爾專注的電腦中央處理器晶片（CPU），晶圓使用量自然比不上這五廠。