俄羅斯面臨經濟劇變 莫斯科20萬人恐失業

俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）。路透

俄羅斯 央行總裁今天表示，俄國 經濟不能無限期仰賴金融儲備生存，必須轉型以應付國際制裁的衝擊。莫斯科市長則宣稱，該市有20萬人面臨失業風險。

俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）今天發表俄軍2月24日入侵烏克蘭 以來最重要的演講，她說，將通貨膨脹率恢復到4%的目標，要到2024年才能實現。

她說：「經濟能依靠儲備生存的時間是有限的。我們在第二和第三季，將進入一段結構轉型和尋找新商業模式的時期。」

她還說：「制裁此前主要影響金融市場，但現在將開始對經濟產生越來越大的影響。主要問題將與進口限制和外貿物流有關，而未來將與出口限制有關。」

納比烏林娜表示，俄羅斯企業需要適應。她說：「俄國製造商需要尋找新的合作夥伴、物流，或轉向生產先前幾代的產品。」

她說，出口商需要尋找新的合作夥伴和物流安排，「這一切都需要時間」。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天表示，由於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動受到制裁，該市約20萬名外國企業的員工可能會失業。他在一篇部落格文章中寫道：「我們估計，大約20萬人面臨失業風險。」

索比亞寧稱，當局上周批准一項4100萬美元的計畫，以支持首都就業，對象是已停止營運外國公司的員工。

俄羅斯入侵烏克蘭後，數百家外國公司，主要是西方企業，已宣布暫停營運或撤離俄國。

索比亞寧說，新批准的計畫預計將支持逾5萬8000名失業者，他們當中約1萬2500人將接受再訓練。當局還將提供失業者參與一些城市組織、公園和其他地方的公共工程。

經濟學家認為，西方制裁最嚴重的經濟衝擊尚未來到，俄羅斯到時料將陷入深度衰退。