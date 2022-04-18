比預期令人失望？財報季展開 股指全回落

在本周財報季展開之際，史坦普500指數下跌。美國商銀的業績優於預期，而交易員則密切關注利率。美聯社

在本周財報季展開之際，史坦普500指數 下跌。美國商銀的業績優於預期，而交易員則密切關注利率。

史指下跌0.9點或0.02%至4391.69點。道瓊工業平均指數下跌39.54點或0.11%至3萬4411.69點。那斯達克綜合指數下跌18.72點或0.14%至1萬3332.36點。

10年期美國國債殖利率 升至2018年底以來最高水平，一度觸及2.884%，股指18日走勢震盪。3月初時殖利率為1.71%，但隨著聯準會(Fed)轉向更積極的緊縮立場，殖利率飆升。這個變化給股市帶來壓力，並引發人們對即將到來的衰退的擔憂。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「最大的擔憂是10年期國債殖利率上漲的持續性和幅度。」「烏克蘭方面沒有什麼新鮮事，通膨方面也沒有什麼新鮮事，預計Fed將在下次會議上升息50個基點。所以說真的，問題是：債券的走勢為何？」

大宗商品價格上升讓人對通膨以及業者在財測中如何應對更加關注。玉米價格觸及9年新高，天然氣價格升至2008年來新高。

包括Meta Platforms、亞馬遜、微軟和Alphabet在內的大型股科技股，在整個交易時段在平線上來回搖擺後收高。

Horizo​​n Investments投資組合管理主管希爾(Zachary Hill)表示：「目前債券市場的波動性實在是太高了，這讓原本可以利用近期長期債券殖利率上升的投資者保持觀望。」「在債券市場波動消退之前，預計大型科技股和股市中估值最高的成長類股將繼續承壓。」

與此同時，投資人也在為本周重要的財報季預做準備。史托佛指出，防禦性和通膨對沖股票的獲利預期有所改善，而成長類股的第1季預期有所下降。然而，他補充說，這些削減幅度很小，並表示現在進行重大修改還為時過早。

他說，「目前市場正在及時調整。市場可以及時調整或調整價格，如果如期達成，代表它允許獲利也趕上。」

嘉信理財是史指跌幅最大的股票，在這家折扣券商報告第1季獲利和營收預期未達到目標，股價下跌9.47%。紐約梅隆銀行在第1季獲利下降後下跌2.28%。

相比之下，美國商銀上季業績顯示，每股獲利同比下降13%，雖然業績略高於預期。該股上漲3.41%，推動其他大型銀行摩根大通和富國銀行的股價分別上漲1.9%和1.75%。

科技領頭羊將在本周公布財報，Netflix將於19日發布，特斯拉訂於20日，Snap是21日。聯合航空、美國航空和阿拉斯加航空也在本周日程表上，鐵路公司CSX和聯合太平洋也一樣。本周，道指的幾家藍籌股也會公布財報，包括IBM、寶鹼、Travelers、道氏、嬌生、美國運通和威瑞森。

投資人將密切關注各公司的財測，尤其是有關公司如何處理飆升成本的評論。上周公布的3月消費者物價指數(CPI)較上年同期成長8.5%，為1981年12月以來最快的年度漲幅。

FactSet數據顯示，81.5%的史指企業每股獲利高於預期，財報季開局良好。根據FactSet對實際結果和未來估計的分析，到目前為止，約有7.5%的史指企業發布業績，分析師認為，當所有史指成份股完成財報後，第1季獲利將成長5.3%。

摩根史坦利分析師表示，第1季財報最終可能比預期更令人失望。

該公司股票策略師威爾森(Michael Wilson)在報告中表示：「史指的獲利修正幅度在過去2周恢復了下跌趨勢，並再次接近負值。」「摩根史坦利商業狀況指數跌至2020年4月以來最低水平；由於業者面臨無數成本壓力，對2022年底前的獲利率預期看來過於樂觀。」

除此之外，推特上漲7.48%至47.38元。該公司15日宣布董事會將採取被稱為「毒丸」的限制股東權利方案，以反制億萬富翁馬斯克提出的以430億元收購要約。