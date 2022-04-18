受疫情等影響，中國第1季GDP年增4.8%。圖為上海為遏制新冠病毒傳播，一名身穿防護服的警察在黃浦江對岸通往浦東地區的隧道入口處守候。路透

中國國家統計局18日公布今年第1季經濟成長率為4.8%，比2021年第4季增長1.3%，主要受國際環境更趨複雜嚴峻，和境內疫情 頻發帶來的多重考驗。

中國國家統計局公布的數據顯示，第1季GDP為人民幣27兆元（新台幣121.5兆元），按不變價格計算，年成長4.8%，比2021年第4季成長1.3%。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的來看，第1季度中國經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時也要看到，國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

付凌暉指出，下階段，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大巨集觀政策實施力度，扎實做好「六穩」「六保」工作，著力穩定巨集觀經濟大盤，持續穩就業 穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

中國國家統計局公布的數據顯示，第1季規模以上工業增加值年增6.5%，固定資產投資 年增9.3%。

居民消費價格（CPI）年增1.1%，工業生產者出廠價格年增8.7%。

3月規上工業增加值年增5.0%，社會消費品零售總額年減3.5%；城鎮調查失業率5.8%，比上月上升0.3個百分點

新華社18日評論指出，當前經濟運行存在較大下行壓力，形容要完成今年約5.5%經濟增長目標，需付更大、更艱苦的努力。

人民銀行已在15日宣布降準0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5,300億元（新台幣2.4兆元），目的是支持實體經濟發展，降低社會綜合融資成本。