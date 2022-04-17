「馬斯克也曾想買我們公司」怎應對他突如其來收購？

馬斯克被爆也曾想買總部在倫敦的科學期刊New Scientist，但沒成功。（路透）

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 正發動敵意併購，想以430億美元收購社群媒體推特 公司。在市場關注這場攻防誰能贏時，彭博資訊記者Conrad Quilty-Haper撰稿透露，馬斯克2019年時也曾想買下他當時效力的公司、總部在倫敦的科學期刊New Scientist，但沒成功。

Quilty-Haper說，當時他有一名同事每隔幾個月就會私訊馬斯克，邀約專訪，馬斯克偶爾也回應，聲稱「New Scientist是我最喜歡的期刊」。但大家都沒想到這種眉來眼去，後來在2019年的一個春日演變成收購邀約。

馬斯克先在推特上抱怨New Scientist的付費牆，接著便詢問直接買下該期刊要多少錢。最終馬斯克沒能遂願，New Scientist以7000萬英鎊（約9200萬美元）的價格，賣給了每日郵報集團。但馬斯克出招，確實讓管理團隊手忙腳亂應付了好一陣子。

Quilty-Haper表示，那次學到以下經驗：

1、查看公司的推特追隨者

馬斯克即將提出收購邀約的早期預警訊號是，他正關注貴公司推特帳戶。他會用難懂的推文標記你們嗎？會私訊你們嗎？這些是馬斯克可能進行敵意收購的關鍵指標。

2、如果馬斯克推文說要買你們公司，別慌

任何情況下，不慌不忙都是好建議，尤其貴公司的命運即將取決於全球首富的一時興起，他擁有8170萬推特粉絲，似乎很享受一團混亂。

3、信任你的社群媒體經理

那些坐在辦公室角落裡、整天想著要發送最佳GIF的低薪人員嗎？他們現在是全公司最重要的人。

4、善用表情符號

馬斯克被稱作「迷因大王」。用表情符號回覆他是不錯的方法，可在認真回覆他的提議以及萬一成了笑話你不會感到尷尬之間，取得適當的平衡。

5、推文應簡明扼要

貴公司董事會和高層主管應該知道，你們要用來協商公司所有權的推特，每則推文有280個字元的字數限制。字字都要緊。

在馬斯克問「要多少錢？」時，New Scientist執行長Nina Wright草擬了推文，輕鬆以對（眨眼表情符號），並承諾解決付費牆問題。

6、發送推文

Nina Wright的推送內容是：「我確信我們可以達成合適的交易（附俏皮眨眼符號）。與此同時，我們最好快馬修正您正遭遇的付費牆問題。」

7、別太嚴肅以待

馬斯克沒買成New Scientist。他上周四也承認，可能永遠買不到推特。所以，小心應對，但別太當真。