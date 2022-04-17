馬斯克之於推特是虛晃一招還是另有策略？

馬斯克對推特的想法到底是什麼？每個人的說法莫衷一是。（路透）

有些億萬富翁會收購報紙、雜誌和職業球隊。馬斯克 卻打算收購一個他自己承認可能會導致世界上大部分人討厭他的社群網絡。

他4月14日在TED會議上表示，「每個人仍會為所有事情遷怒於我。」「如果我收購推特 ，然後出了問題，那100%都是我的錯。而我也承認可能會有相當多錯誤。」

聽來他很有自信。那麼，這位全球首富為什麼要收購推特？他已經擁有並經營多家公司，有著遠大的目標，像是將人類帶到火星；而收購一個社交媒體平台，所能得到的只是內容審查，例如仇恨言論和錯誤訊息，以及繼續為爭取用戶成長而戰？

馬斯克4月中旬時一再強調，他的目標是支持平台上的言論自由，並努力「解放」推特的「非凡潛力」。其他人則暗示，無論交易是否成功，他可能更感興趣的是提高自己的注意力。在馬斯克提出以414億元的估值收購其餘推特流通股的驚人提議後，推特的領導層、股東和員工現在不得不思考這個問題。

他的提議為長達10天的新聞事件作出總結。在此期間馬斯克透露他已成為該公司最大股東，接受董事會的一個席位，但又放棄；並不斷推文提出各項建議，像是宣稱推特可能會滅亡並應該考慮取消名字中「w」的字母。即使按照推特的標準，馬斯克的任何動作都影響深遠，尤其是在該公司面臨高管更替、潛在收購者的公共利益以及不乏外部審查之際。

2012年至2017年在華盛頓領導該公司政治遊說團隊的戈爾登(Jenna Golden)說，在推特內部，員工長期習慣於應對重大變化。她相信，許多人目前都低著頭，相信他們的領導者會幫助渡過難關。但馬斯克的反覆無常可能會讓人難以保持專注。

推特CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)也在備忘錄中對此提出暗示：「未來會有不少干擾」。然而，在與員工舉行全員會議之後，有些員工在推特上表達了馬斯克出價對他們的意義欠缺答案的失望，並建議他們應該繼續努力度過這些紛擾。

該公司現在似乎正在為一場曠日持久的收購大戲預做準備。《紐約時報》和其他有關全員會議的報導，推特董事會據說正在評估其選項。其中一個選項可能是採取被稱為「毒丸」的防禦策略，這將使其他股東有權以低價購買股票，從而有效地稀釋馬斯克的所有權，並可能迫使他坐上談判桌。

即便如此，馬斯克是一位成功但非常不穩定的企業家，曾在2018年錯誤地暗示他已獲得資金確保可將特斯拉私有化後，與監管機構陷入訴訟往來。雖然有人真心地懷疑他是否認真推動這筆交易，即使他是全球首富，但對於如何拿出現金來為近420億元的交易提供資金仍存在疑問。馬斯克本人也承認，完成交易將具有挑戰性，他說：「我不確定我是否真的能夠買下它。」

推特股價在馬斯克宣布收購後小幅波動，但基本持平，收盤價遠低於每股54.20元的報價。這在與一般收購案披露後的情形截然不同，顯示投資 人對交易的進行持懷疑態度。

●馬斯克對推特的既定方案

根據馬斯克說的話，他在推特上提出的目標就是保護我們所知道的文明。

他在TED會議上指出，「這不是賺錢的方式。」「我的強烈直覺是，擁有一個最大程度地信任和廣泛包容的公共平台對文明的未來極其重要。」

馬斯克對該平台的計畫之一就是開放演算法，讓它對用戶更加透明。例如，尤其是當一則推文提要被放大或降級時。他還表示，他希望有更寬鬆的內容審核政策：「我非常不願意刪除內容，並且對永久禁令非常謹慎；只是暫時取消比較好。」

然而並不清楚他的方案與推特現有的有多大不同。雖然推特的演算法目前不是開源，也就是任何人都可以公開查看代碼，但推特領導層已經表示支持朝這個方向發展，而且該公司在降級某些推文或類型的推文時通常會明確解釋原因。推特在標註方面也犯了一些錯誤，未能徹底刪除許多通常被認為有問題的內容，包括某些類型的錯誤資料。它還為違反其規則的用戶提供幾次短暫的暫停服務，最後才將其刪除。

在某些案例中，馬斯克想要在平台上擁有目論更自由的願望似乎也與他的其他目標和過去的行動相矛盾。

馬斯克在表示希望盡可能多地保留言論自由並且不願將用戶從平台上刪除後，又表示他的另一個主要優先事項是限制「垃圾郵件和詐騙機器人，以及推特上的機器人大軍」，這些帳戶雖然肯定令人討厭，但仍然是合法的言論。馬斯克之前還試圖提供大額學費給推特上經營某個帳戶的大學新生，希望他刪除這個專門跟踪自己私人飛機動向的帳戶，但最後遭拒絕。

●馬斯克只是要吸引注意力

這位特斯拉和SpaceX CEO的眾多粉絲認為，馬斯克的收購要約比較像是為了提升自己的聲譽並在他最喜歡的平台上保留自己的聲音。

馬斯克長期以來一直利用推特來建立自己的品牌，並與他超過8000萬粉絲進行交流，並把那些他認為是詆毀他的人畫清界線。在這種情況下，他的提議將與富人購買媒體資產以提升其形象的悠久歷史是相當一致的。

研究公司New Constructs CEO川納(David Trainer)在投資報告中表示：「馬斯克收購推特的提議是試圖吸引注意力的最大動作。」「他提出收購推特只是因為這是馬斯克最受歡迎的地方。」

有些推特用戶指出，即使是馬斯克提出的每股54.20元報價，也包含「420」這個數字，這是馬斯克用來開大麻笑話的知名數字。

●馬斯克的下一步是什麼

馬斯克在致推特的信中表示，如果董事會拒絕他的出價，他將「需要重新考慮作為股東的立場」，此舉可能導致推特股價暴跌。他後來在推特上暗示，如果推特董事會反對他的提議，他也可能會讓推特的董事會不太好過，不諱言可能提出訴訟或動員其他股東。

馬斯克在推特上表示：「如果當前的推特董事會採取違背股東利益的行動，他們就違反了其受託責任。」「他們因此而將承擔的責任將是十分巨大的。」

馬斯克之前曾在推特上民調是否需要一個新的社交媒體平台，晨星資深股權分析師莫格拉比(Ali Mogharabi)在投資人報告中表示，如果馬斯克對推特的競購失敗，他可能「嘗試籌集必要的資金來創建一個與推特 競爭的類似社交媒體平台」。但補充說，吸引「數百萬每日活躍用戶」可能是一項「艱鉅的任務」，就像推特在2021年面臨的處境一樣。

如果前總統川普一手推動、正在努力成長的新社交媒體平台Truth Social具有任何指標意義，那麼就是網路用戶不一定會要求一個自稱是大型科技公司言論自由替代品的新平台。

推特前員工戈爾登說，如果收購成功，馬斯克可能會改變從平台政策到職場文化的一切，她將這位億萬富翁描述為「極度不可預測」和「一門無人管理的自走砲」。她補充說，比正常情況更加動盪的可能「讓人們對事情會發生變化感到擔憂和焦慮，『這會是什麼樣子？這會影響我們的內部體驗嗎？外界會如何看待這件事？』」

她說，推特的職場文化以包容和友好而著稱，「像馬斯克這樣的人入主，會讓很多人質疑。」