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馬斯克開唱Love Me Tender 發動公開收購Twitter序曲？

編譯劉忠勇／綜合報導
馬斯克昨天在推特推一首 Love Me Tender。（路透）
馬斯克昨天在推特推一首 Love Me Tender。（路透）

億萬富豪馬斯克又開始讓大家猜謎了！他17日在推特留一句貓王艾維斯·普里斯來的歌名「Love Me Tender」 一語雙關，可能跟他準備對推特發動公開收購（tender offer）有關。

這位全球首富上周提出以每股54.20美元、總金額430億美元收購推特，遭推特採取所謂「毒丸」策略來反制。如果推特董事會果真否決他的收購之議，接下來就可以知道，馬斯克是否真會直接在市場買進推特股票，或者只是懷舊點唱貓王老歌而已。

彭博行業研究（BI）分析師上周五預測，馬斯克可能會和甲骨文(Oracle) 和Thomas Bravo在內的私募基金聯手。BI認為，聯手之下，併購價碼可提高至500億美元。甲骨文執行長艾利森也是推特董事會的一員。 

馬斯克在14日一場TED大會上坦承，就算推特董事會不提出反制，這項併購也不一定能成功，但他表示另有備案。

他周六也在推特上表示，推特董事會的「經濟利益」根本股東不同調。他寫道：「Wow，Jack（創辦人多爾西）一走，推特董事會加起來幾乎沒有持有什麼股票，他們的經濟利益根本和股東不一致。」多爾西已於去年11月辭去執行長一職。

就連多爾西本人也在周末罕見抨擊推特管理層。他在推特發言說「公司持續功能不彰」。

推特 馬斯克 股票

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