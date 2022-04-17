3陰霾罩頂 會如何影響企業獲利？ 5件事不可不知

歐美股市結束復活節假期，仍將繼續面對升息、通膨、戰爭三大疑慮。（美聯社）

美國股市在復活節假期前賣壓湧現，三大指數 在交易縮短的一周全數收黑。美企超級財報季本周繼續進行，但投資 人目光仍擺脫不了升息、通膨、戰爭三大疑慮，這些狀況會如何影響企業獲利，將是投資人關注的重點。以下是最值得關注的五件要聞：

•美企財報周 三陰霾罩頂

史坦普500指數上周周線下跌2.1%，那斯達克綜合指數重挫2.6%，道瓊則跌0.8%。美國10年期公債殖利率升至2.82%，對成長股構成壓力，拖累史坦普500指數和那指下跌。

未來這一周道瓊指數有IBM、P&G、嬌生在內七家成份股企業公布財報。Netflix和特斯拉也各自在周二和周三盤後公布財報。瑞士信貸首席美國證券策略師葛路伯說：「企業展望會持續不佳，即使財報表現不錯，業者想必會哀嘆又抱怨成本壓力。」

•防疫封鎖衝擊供應鏈 上海發布工業企業復工復產疫情 防控指引

上海市經濟和信息化委員會通過微信公眾號刊發聲明，要求企業制定疫情防控和閉環管理方案，對員工實施工作場所、住所「兩點一線」管理，並進行定期檢測，企業要將方案報市/區疫情防控部門審批。聲明並未提供復工復產的具體時間安排。 特斯拉計畫很快在上海工廠部分恢復生產。

日本駐上海總領事赤松秀一致上海市副市長宗明在內官員的一封信中寫道，隨著新冠疫情防控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續了1個多月，對企業事業活動造成的影響明顯日趨嚴重。

•「空航」在撐 若美消費者不給力 貨櫃輪海運股還有得跌

華爾街日報「股聞天下」作者Megha Mandavia認為，海運諮詢機構（Drewry）彙編的世界貨櫃運價指數（WCI） 持續下跌，其實是美國人乃至於已開發國家消費者開始減少消費的徵兆，反映的是財政刺激措施收場、通膨達到40年來高峰，以及聯準會（Fed）準備加速升息的結果。 還有另一個因素，就是上海的防疫封鎖，顯然打亂了中國的出貨，這表示貨櫃輪運輸的需求也會減少。

Mandavia警告，如果中國不趕快解封，美國消費者不接續好好表現，不單航運股的投資人，可能就連零售股的投資人，到頭來可能巴不得早一點棄船而逃。

•乙太幣重挫 後市有壓

在加密貨幣行情與美國科技股同步下跌之際，全球第二大加密貨幣乙太幣（Ether）今年來已跌逾17%，但後市仍將面臨壓力，原因是基礎區塊鏈網路的改革工程可能延後。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，乙太幣的區塊鏈網路原先預料6月將大規模改修，以減少網路壅塞和降低高昂的交易費用。但乙太幣的核心開發人員貝科（Tim Beiko）12日在推特發文表示，現在改革行動可能延後到秋季以後進行，「將不會在6月，但可能在之後幾個月」。

•馬立波命運未卜 澤倫斯基希望拜登前往烏克蘭

烏克蘭官員表示，馬立波市尚未淪陷，但守軍遭到了俄軍的圍困。幾小時前，烏克蘭警告稱，俄羅斯可能進行海上登陸並進一步實施空襲。仍在馬立波駐守的許多烏克蘭部隊據說堅持於Azovstal鋼鐵廠。