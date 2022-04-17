全球市場有3大隱憂 金價長線仍看漲

專家認為，儘管利率走升的環境不利黃金表現，但由於高通膨擔憂、地緣衝突的避險需求及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能會增加。路透

俄烏戰爭加上升息等因素，近日市場持續震盪、推升黃金避險需求，國際金價 在3月上旬衝上每盎司2070美元新高，央行 持有的黃金價值也暴增。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立認為，俄烏戰爭帶來的直接影響已過去，後續要關注通膨壓力、各國貨幣 政策不確定性、資本市場波動加劇等3大隱憂，金價長線持續往2000美元關卡邁進，建議民眾可配置5%至10%黃金部位加強避險。

俄烏戰爭影響，加上聯準會（Fed）加速升息並啟動縮表，黃金避險需求大增，國際金價已從年初每盎司1829美元，來到目前約1973美元，累計上漲幅度高達144美元。

金價持續上漲，也使央行持有的黃金價值水漲船高，央行上週也發布報告指出，目前央行持有的黃金庫存達1362萬盎司，以目前市價約1973美元，總市值高達268.7億美元，以台幣對美元匯率29元折計為7793億元；且由於央行購買成本低於每盎司400美元，扣除成本後，央行持有的黃金，帳面未實現利益超過台幣6200億元。

有「黃金王子」之稱的楊天立分析，「今年外資原本都看空金價，只有台銀看多金價」，除戰爭因素外，當前全球還有3大風險持續推升金價行情。第1是目前通膨基本上已確定，未來是否形成停滯性通膨則要密切觀察。第2，資產市場膨脹太快速，包括股債房市資產都大幅膨脹，在通膨嚴重下，資產市場一定會有波動，須歷經一段時間調整，資金將從資產市場逃往避風港，也推升金價走勢。

第3則是政策風險，各國透過貨幣政策力抗通膨，但俄烏戰爭打亂政策步調，各國憂心衝擊經濟，貨幣收縮政策速度會放放緩，使政策施行更加複雜，對政府來說是大考驗。他認為，目前金融市場都是戰爭後續調整，在3大風險影響下，預計整體黃金仍是向上格局，但要觀察金價到底會支撐多高的價位。

他強調，戰爭後續仍有諸多不確定性，包括通膨下半年恐更嚴重，加上股市持續修正、債市也尚未走跌，未來若利率倒掛恐使經濟出現衰退，且預期全球房市也可能下跌，長期金價往每盎司2000美元關卡邁進可能性頗高，建議投資人在股債市風險升高下，應逐步開始配置現金及黃金部位，建議配置5%至10%黃金部位適度避險。

外資渣打銀行也認為，即便利率走升的環境不利黃金表現，但由於高通膨擔憂、地緣衝突的避險需求及貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能會增加，預期未來12個月，黃金價格也有機會挑戰每盎司2200美元大關。