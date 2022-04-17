我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海拚復工 傳下達4月20日「社會面清零」目標

馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線

特斯拉上季獲利估增165%

編譯陳家齊／綜合外電
特斯拉本周將公布第1季財報。(美聯社)
特斯拉本周將公布第1季財報。(美聯社)

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）本周將公布第1季財報，預估獲利將年增逾一倍、營收將成長逾七成，華爾街將密切關注特斯拉上海廠停工與大陸封鎖對產能造成的衝擊，也擔心執行長馬斯克正對推特發動敵意併購，可能讓他的注意力轉移到生產汽車的本業之外。

特斯拉將在20日美股盤後發表第1季財報，華爾街預期上季將可交出每股2.47美元純益，比起去年同期的0.93美元成長165%；營收可望達180億美元，比起去年同期的增加73%。

特斯拉在新冠疫情中異軍突起，是少數還能增產而未遭零件不足打擊、減產的車廠，但在上海因新冠疫情嚴厲封城下，特斯拉上海超級工廠已停工逾三周，投資人將密切關注。Rystad能源公司分析師表示，最近間斷停工，使特斯拉上海廠損失至少2.4萬輛產能。

彭博資訊與華爾街日報等媒體報導，特斯拉正召回上海廠的勞工，預期本周可在防疫泡泡中恢復「閉環生產」，但整個珠江三角洲與長江三角洲地區目前物流嚴重受擾、海港塞港，特斯拉能恢復多少產能令人質疑。

例如，生產線根本不在華東封城範圍內的大陸蔚來汽車，就在上海封城期間宣布因供應商無法供應零件，只好關閉產線。整體供應鏈若持續緊繃，特斯拉的上海廠也難以發揮產能。

另一方面，馬斯克上周宣布要以個人資金買下推特，也讓投資人憂慮他對公司營運又要分心，拖累股價上周累計重挫4%，跌幅甚於標普500指數的2.1%。特斯拉股價過去一年來總共上漲33%，仍遠超過標普500指數同期的5%漲幅。

特斯拉 華爾街 封城

上一則

蘋果自製晶片使Mac東山再起 幕後功臣是他

下一則

全球市場有3大隱憂 金價長線仍看漲

延伸閱讀

馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述

馬斯克稱獲特斯拉私有化資金挨告 法官：不實陳述
電動車鋰電池材料價漲量缺 各國拚礦源自主

電動車鋰電池材料價漲量缺 各國拚礦源自主
馬斯克收購推特虛晃一招？華爾街質疑不是真心的

馬斯克收購推特虛晃一招？華爾街質疑不是真心的
上海封城 特斯拉減產4萬輛

上海封城 特斯拉減產4萬輛

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
要不要注射第二劑補強針 專家這麼說

要不要注射第二劑補強針 專家這麼說
烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」
工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入

工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞