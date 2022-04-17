特斯拉上季獲利估增165%

特斯拉本周將公布第1季財報。(美聯社)

全球電動車龍頭特斯拉 （Tesla）本周將公布第1季財報，預估獲利將年增逾一倍、營收將成長逾七成，華爾街 將密切關注特斯拉上海廠停工與大陸封鎖對產能造成的衝擊，也擔心執行長馬斯克正對推特發動敵意併購，可能讓他的注意力轉移到生產汽車的本業之外。

特斯拉將在20日美股盤後發表第1季財報，華爾街預期上季將可交出每股2.47美元純益，比起去年同期的0.93美元成長165%；營收可望達180億美元，比起去年同期的增加73%。

特斯拉在新冠疫情中異軍突起，是少數還能增產而未遭零件不足打擊、減產的車廠，但在上海因新冠疫情嚴厲封城 下，特斯拉上海超級工廠已停工逾三周，投資人將密切關注。Rystad能源公司分析師表示，最近間斷停工，使特斯拉上海廠損失至少2.4萬輛產能。

彭博資訊與華爾街日報等媒體報導，特斯拉正召回上海廠的勞工，預期本周可在防疫泡泡中恢復「閉環生產」，但整個珠江三角洲與長江三角洲地區目前物流嚴重受擾、海港塞港，特斯拉能恢復多少產能令人質疑。

例如，生產線根本不在華東封城範圍內的大陸蔚來汽車，就在上海封城期間宣布因供應商無法供應零件，只好關閉產線。整體供應鏈若持續緊繃，特斯拉的上海廠也難以發揮產能。

另一方面，馬斯克上周宣布要以個人資金買下推特，也讓投資人憂慮他對公司營運又要分心，拖累股價上周累計重挫4%，跌幅甚於標普500指數的2.1%。特斯拉股價過去一年來總共上漲33%，仍遠超過標普500指數同期的5%漲幅。