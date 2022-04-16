我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入

「滴滴」自美退市 中國證監會：與其他中概股無關

記者陳言喬／即時報導
「滴滴」16日發布紐交所退市公告。圖為位於北京的滴滴大廈上的滴滴標誌。 （中新社）
「滴滴」16日發布紐交所退市公告。圖為位於北京的滴滴大廈上的滴滴標誌。 （中新社）

歷經監管風暴的中國網路叫車龍頭「滴滴」16日發布自美退市相關公告。中國證監會16日深夜強調，這和其他在美上市中概股無關，也和正在進行的中美審計監管合作磋商無關。

據中國證券監督管理委員會官網消息，證監會有關部門負責人針對「滴滴今日對外發布自美退市相關公告」一事回答記者提問時表示，證監會注意到了有關公告。這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。

證監會方面表示，證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

綜合中國媒體報導，滴滴16日發布截至2021年12月31日的第4季財報，去年第4季實現營收約人民幣408億元（約64.3億美元），年減12.68%；並再次宣佈將於美股退市的公告。

滴滴於2021年6月30日在美國紐交所上市，此舉引來中國官方對關鍵數據外洩的疑慮及不滿，對滴滴展開一系列的調查監管，並將其應用程式下架，使其股價一路走低。同年12月3日宣佈將自美股退市，準備回到香港上市。

其他在美上市的中國公司也普遍面臨美方法規下的退市壓力。美國2020年底實施的「外國公司問責法」，要求在美國交易所上市的外國公司，必須遵守美國審計標準，否則將面臨退市。

中國證券監督管理委員會今年4月2日宣布，與多部門對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，以適應境外機構監管要求，草案對外公開徵求意見中。

證券 美股 營收

上一則

上海發布工業企業防控指引 復工復產露曙光

延伸閱讀

聯想五大弊病 證監會整治 公司回應盡快改善

聯想五大弊病 證監會整治 公司回應盡快改善
搜狐、微宏、諾亞控股等12檔中概股 恐被美摘牌

搜狐、微宏、諾亞控股等12檔中概股 恐被美摘牌
中海油回歸Ａ股 啟用「綠鞋」機制護盤

中海油回歸Ａ股 啟用「綠鞋」機制護盤

12中概股 美證交會再列「有除牌風險」名單

12中概股 美證交會再列「有除牌風險」名單

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49

超人氣

更多 >
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
莫斯科號沉沒 艦長及500餘官兵恐陣亡 2核彈失蹤

莫斯科號沉沒 艦長及500餘官兵恐陣亡 2核彈失蹤