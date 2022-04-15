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中央行釋5300億人民幣救經濟 分析師：疫情衝擊是主因

記者林則宏／即時報導
中國人民銀行15日宣布，4月25日下調金融機構存款準備率0.25個百分點。中新社
中國人民銀行15日宣布，4月25日下調金融機構存款準備率0.25個百分點。中新社

中國人民銀行（中國央行）宣布，本月25日下調金融機構存款準備率0.25個百分點，預計將釋放約5300億人民幣（約835億美元）長期資金。香港電台報導，星展香港高級經濟師周洪禮認為，疫情是人行這次降準最主要原因。最近上海封城對整體經濟復甦有很大的負面衝擊，因為上海無論出口或消費在中國全國的佔比都很重。

報導稱，本月25日才降準可能考慮到公開市場操作到期，以及配合地方政府特別債券，盡可能做到不重叠。降準並非支撐經濟唯一的工具，一些報告指出中國今年首季貸款需求減弱，如何引導資金到適當的經濟活動更為重要。

周洪禮表示，美國開始升息，下個月還有機會再度升息，中美利差將進一步收窄到趨近於零，因此中國降息空間越來越小，否則會有潛在的資本外流風險，因此非必要人行都不會降息。

針對降息對人民幣匯率的影響，周洪禮表示，主要西方國家包括美國正在收緊貨幣政策，中國貨幣政策與其背道而馳，將使得人民幣匯率面臨貶值壓力，但對此無須太過擔憂。

他指出，過去三至六個月人民幣升幅明顯，適度、受控、有序的貶值不是大問題，流動性也不是很大的挑戰，因為中國擁有充足的外匯存底，商業銀行的外匯規模也足夠。

他並認為，這次降準對於中國股市影響不大，一來是市場已完全消化相關消息，且降幅低於市場預期的50個基點，人行也沒有降低中期借貸便利的利率，因此不會對股市有很大的刺激。

上海《第一財經》則報導，中國民生銀行首席研究員溫彬表示，中國繼去年7月和12月降準後，如今再次推出降準工具，向市場釋放了金融持續加大力度支持「穩增長」的明確信號。

溫彬指出，本次降準釋放的長期資金不僅有助於降低金融機構資金成本，從而引導實體經濟融資成本下降，發揮逆周期調節作用，且有助於銀行等機構擁有充足資金配置國債、地方政府專項債等，配合財政政策靠前發力。

降息 匯率 香港

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