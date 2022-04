敵意併購推特遭「中東股神」反對 馬斯克親上火線回嗆

SpaceX與特斯拉電動車創辦人馬斯克 14日向主管機關申報,準備以430億美元「敵意併購」社群媒體 「推特 」,但股東之一的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德(Alwaleed bin Talal)出言反對,引來馬斯克親上火線回文嗆聲,質疑沙國「對新聞言論自由有何看法?」

每日郵報報導,擁有阿拉伯「華倫巴菲特」和「中東股神」等封號的阿瓦里德親王在推特發文,稱馬斯克提出每股54.2美元現金「並沒有接近公司的內在價值」,又指身為推特最大及長期股東之一,他跟沙國的「王國控股公司」(Kingdom Holding Company)均反對馬斯克的提案。

阿瓦里德親表態後,馬斯克親自回覆強硬反擊,稱「有趣,如果可以的話,就兩個問題:王國控股公司直接與間接持有推特多少股份?王國控股公司對新聞言論自由有何看法?」

據報導,阿瓦里德親王在推特的真正股權(Ownership Stake)不明。儘管他在推特分享的截圖可見他在2015年時持有5.2%股權,但監管文件顯示名下投資公司稍後將其股權減至不到5%,無需報告任何進一步交易。

Interesting. Just two questions, if I may.



How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?



What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?