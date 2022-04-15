敵意併購推特遭「中東股神」反對 馬斯克親上火線回嗆

SpaceX與特斯拉電動車創辦人馬斯克（右）準備以430億美元「敵意併購」推特，股東之一的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（左）出言反對，馬斯克隨即親上火線回文嗆聲。（路透）

SpaceX與特斯拉電動車創辦人馬斯克 14日向主管機關申報，準備以430億美元「敵意併購」社群媒體 「推特 」，但股東之一的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）出言反對，引來馬斯克親上火線回文嗆聲，質疑沙國「對新聞言論自由有何看法？」

每日郵報報導，擁有阿拉伯「華倫巴菲特」和「中東股神」等封號的阿瓦里德親王在推特發文，稱馬斯克提出每股54.2美元現金「並沒有接近公司的內在價值」，又指身為推特最大及長期股東之一，他跟沙國的「王國控股公司」（Kingdom Holding Company）均反對馬斯克的提案。

阿瓦里德親表態後，馬斯克親自回覆強硬反擊，稱「有趣，如果可以的話，就兩個問題：王國控股公司直接與間接持有推特多少股份？王國控股公司對新聞言論自由有何看法？」

據報導，阿瓦里德親王在推特的真正股權（Ownership Stake）不明。儘管他在推特分享的截圖可見他在2015年時持有5.2%股權，但監管文件顯示名下投資公司稍後將其股權減至不到5%，無需報告任何進一步交易。