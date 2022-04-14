我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

疫情+戰爭 今年經濟不樂觀…專家：通膨會持續更長時間

中央社／紐約14日專電
美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間。(美聯社)
美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間。(美聯社)

造成全球供應鏈大亂，俄烏戰爭又刺激商品價格大漲，美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間，加上多國央行緊縮貨幣政策，今年全球經濟局勢不樂觀。

新冠疫情造成的供應鏈亂局未解之際，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後遭西方國家嚴厲制裁，石油、天然氣等能源價格竄升，糧食危機隱隱浮現，全球經濟面臨的考驗有增無減，近期陸續反映在經濟數據上。

美國商務部今天公布，全美3月零售銷售月增0.5%，增幅不如2月上修後的0.8%。由於油價大漲，加油站業績月增8.9%，成為零售銷售成長主力；如剔除加油站，3月零售銷售衰退0.3%，反映民間消費受物價漲勢壓抑。

隨著美國等西方國家宣布釋出石油儲備，國際油價已從3月上旬攻上的14年高點回落。總部設在紐約的經濟評議會（The Conference Board）預期，油價漲勢可能在第2季達頂峰。

但經濟評議會預測，今年全球經濟成長率將因俄烏戰爭引發的連鎖效應而折損0.5至1個百分點。

連鎖效應之一是通貨膨脹情勢惡化，原因在於俄羅斯是能源大國，俄烏兩國都是重要糧食與肥料生產地。經濟評議會預測，今年全球通膨率將因俄烏戰爭而增加0.8至3個百分點，效應衝擊每個經濟體，就算可能因大宗商品漲價而受益的國家也難逃一劫。

此外，新冠疫情大流行尚未結束，中國上海市等經濟重鎮近期以封控措施防堵疫情，部分工廠運作停擺，恐導致全球供應鏈亂象加劇，通膨更難降溫。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）今天向媒體簡報時說，疫情與俄烏戰爭造成供應鏈混亂，加上美國等國人口老化、移民政策緊縮，勞力成本高漲，「我們認為通膨會跟著我們更長一段時間」。

美國勞工部12日公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高，也是連續第六個月通膨率高於6%。

如參考聯準會偏好、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，2月年增5.4%，漲幅高於1月的5.2%，也遠高於聯準會目標2%。

40年未見的「通膨怪獸」再度來襲，原始背景是新冠疫情大流行期間供需失衡。皮特森分析，聯準會3月中啟動升息循環，只能盡力解決內需過熱問題；對於供應鏈混亂、大宗商品價格大漲的供應面問題，聯準會基本上束手無策。

投資人普遍預期，聯準會為加強壓制通膨，5月初決策會議後將宣布升息2碼（0.5個百分點），有別於以往每次升息1碼的做法。

皮特森說，聯準會已暗示今年底基準利率可能接近2%，明年底接近3%，且保留任一決策會議升息2碼的彈性。如擴大升息幅度，基準利率可更快達到高水準，也讓官員日後有暫停升息以評估經濟狀態或因應金融市場亂局的空間。

聯準會 升息 疫情

上一則

消化通膨及財報 股指本周全走跌

延伸閱讀

墨西哥貨車卡邊關 令通膨雪上加霜

墨西哥貨車卡邊關 令通膨雪上加霜
歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢

歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢
通膨、移民、烏戰…期中選舉恐淪民主黨「末日災難」

通膨、移民、烏戰…期中選舉恐淪民主黨「末日災難」
摩根大通執行長：今年底美國經濟可能籠罩烏雲

摩根大通執行長：今年底美國經濟可能籠罩烏雲

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是
紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創