消化通膨及財報 股指本周全走跌

史坦普500指數14日下跌，結束下跌的一周。(美聯社)

史坦普500指數14日下跌，結束下跌的一周，投資 人消化了主要銀行不同財報和走升的通膨。

史指下跌54點或1.21%至4392.59點。那斯達克綜合指數下跌292.51點或2.14%至1萬3351.08點。道瓊工業平均指數下跌133.36點或0.33%至3萬4451.23點。

由於擔憂通膨，史指本周下跌2.13%；那指下跌2.63%；道指本周下跌0.78%。紐約證券交易所(NYSE)15日休市。

在先後2份報告顯示物價飆升後，本周通膨成為投資人心目中的焦點。指標10年期美國國債殖利率 14日回升至多年高位，攀升13個基點至2.8%。

50 Park Investments創始人兼CEO薩漢(Adam Sarhan)表示：「殖利率的變化直接影響現階段的股票，而且這還只是投資人必須處理眾多其他負面數據點或看跌數據點中的一個。」

3月CPI同比上漲8.5%，為1981年12月以來最快的年度漲幅，高於《道瓊》估計的8.4%。

3月供應商物價(PPI)也高於預期，同比上漲11.2%，創2010年來最大漲幅。

由於指標美國國債殖利率攀升，科技股下跌。微軟下跌2.71%，蘋果下跌3%，谷歌下跌2.44%。晶片股也下跌，輝達下跌4.26%，AMD下跌479。

物價上漲引發對聯準會(Fed)可能如何應對的進一步猜測。Fed理事會成員沃勒(Christopher Waller)13日表示，他預計未來幾個月利率將大幅上升。

他說：「我認為，如果委員會選擇這樣做，數據正好支持了這項政策的行動步驟，並為我們提供了這麼做的基礎。」「我更喜歡提前升息的作法，因此5月升息50個基點將與此一致，6月和7月可能更多。」

投資人正在評估火熱的通膨數據、Fed的下一步行動以及第1季財報，以決定下一步怎麼走。

根據美國人口普查局的數據，在加油站銷售推動下，3月零售銷售數據略低於預期，成長0.5%。與《道瓊》0.6%的普遍預期相當。

勞工部數據顯示，截至4月9日當周，初請失業金人數增加18.5萬人。

在其他消息方面，馬斯克提出以每股54.20元的價格收購社交媒體推特。馬斯克表示，這是他對推特最好也是最後的報價，他認為該平台需要私下進行改造才能蓬勃發展。推特一開始聞訊大漲，但收盤下跌1.68%。與此同時，特斯拉下跌3.66%。

包括高盛、摩根史坦利利和富國銀行在內的主要銀行14日公布了第1季財報。隨著財報季下周全面展開，投資人關注銀行如何以殖利率曲線趨平的形式應對通膨飆升和債市發出的衰退警告。

薩漢說，「我們仍處於財報季的初期，因此仍有更多數據需要消化。但就目前而言，在大幅拋售之後，市場正在盡最大努力穩定下來。」

高盛下跌0.18%，公司第1季獲利超過預期。每股獲利10.76元，營收 為129.3億元。Refinitiv調查分析師預計每股獲利8.89元，營收118.3億元。

在獲利優於預期後，摩根史坦利上揚0.75%。該公司每股獲利2.02元，營收148億元。根據Refinitiv的數據，分析師預計每股獲利為1.68元，營收為142億元。該行從股票和固定收益交易中獲得的收入高於預期。

花旗集團在獲利超出預期後上漲1.56%。該公司每股攤薄後獲利2.02元，而Refinitiv估計為每股1.55元。營收為191.9億元，而Refinitiv的估計為181.5億元。

另一方面，富國銀行下跌4.51%，該行第1季營收低於分析師預期，並表示信貸損失可能會增加。

U.S. Bancorp和Ally Financial也公布了財報。

Homrich Berg投資長朗恩(Stephanie Lang)表示：「銀行獲利的門檻很低，第1季獲利預期下降約1%。」「超過這個低點就可能推高股價，亮點是隨著利率走高後的淨利收入。」

財報季將自下周起大幅展開。7支道指成份股將發布財報，包括：IBM,、寶鹼(Procter & Gamble)、旅行家(Travelers)、道氏(Dow Inc)、嬌生、美國運通和威瑞森(Verizon)。Netflix將於19日公布，特斯拉於20日，兩家都在盤後公布財報。

銀行股也將繼續公布財報，美國商銀和紐約梅隆銀行(Bank of NY Mellon)都將在18日公布。運輸類股也將陸續公布業績，包括卡車公司Knight-Swift和J.B. Hunt。

此外還有聯合航空、美國航空和阿拉斯加航空，以及鐵路運輸公司CSX和聯合太平洋(Union Pacific)。