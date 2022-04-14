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歐元之父痛批ECB「活在幻想中」 政策嚴重落後通膨大勢

編譯任中原／綜合外電
歐洲央行前首席經濟學家易辛。(Getty Images)
歐洲央行前首席經濟學家易辛。(Getty Images)

有「歐元之父」雅號的歐洲央行（ECB）前首席經濟學家易辛（Otmar Issing），重砲轟擊ECB對通膨升高的反應造成「誤導」，對通膨升高的背後因素「診斷錯誤」，淡化處理通膨失控的作法有如「活在幻想之中」。

他表示，「ECB自己製造了大陷阱，自己深陷其中，而我們正邁向停滯膨脹的風險環境」。他批評ECB的升息行動太過遲緩，也凸顯出德國在貨幣政策的立場上與許多其他歐元區國家迴異。

易辛強調，「ECB活在維持現行政策並不會帶來任何不利後果的幻想中。如果ECB之前就已開始實施政策正常化，他們的處境會好得多，或至少不像現在這樣糟」。

歐元區3月年通膨率達7.5%，創新高。易辛表示，「通膨原本是是一條沈睡中的恐龍，現在恐龍已經甦醒」。

美國聯準會與英格蘭銀行（英國央行）都已停止購買資產，但ECB仍繼續購買。對此易辛表示，「顯然ECB反應太遲，而Fed可能更加落在大勢之後」。

ECB預測能源、食品及商品原料價格漲勢將於今年底開始迅速下降，有助於使通膨率回落到2%目標。但易辛指出，這種想法忽略了疫情及俄─烏戰將使過去30年來的全球化趨勢逆轉，導致通膨居高不下的風險，原因包括貿易緊張升高，企業強化供應鏈韌性，以及歐洲加速擺脫傳統能源。

他並指出，「ECB依賴自己的預測模型，而這套模型是依照過去的景氣循環經驗所說立，已經不能傳送出正確的信號」；他強調，「在結構性改變的時代，必須採取更廣泛的作法，來解釋通膨。如果診斷錯誤，當然會採取被誤導的政策」。

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