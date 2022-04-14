我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院訪團抵台 將會晤蔡英文、台國防部長

規模430億美元 馬斯克對推特發動敵意併購

摩根大通執行長：今年底美國經濟可能籠罩烏雲

編譯林聰毅／綜合外電
摩根大通董事長兼執行長戴蒙說，今年底時美國經濟將籠罩烏雲。美聯社
摩根大通董事長兼執行長戴蒙說，今年底時美國經濟將籠罩烏雲。美聯社

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，聯準會（Fed）在對抗通膨時，意外將美國經濟推入衰退的風險正在上升。

戴蒙13日表示，在消費者和企業的現金充裕、且準時償債的帶動下，經濟成長至少將會持續到今年第2和第3季，但「在那之後，很難預測」，因為「會有另外兩個非常大的抵銷因素」，也就是高通膨和Fed的量化緊縮，「你以前從未見過這種情況。我指的就是那些即將出現的暴風雲，可能會消失、也可能不會」。

戴蒙的說法顯示，當前的重大事件正迅速改變經濟格局。他說，一年前美國正享受著經濟「金髮女郎時刻」的高成長與可控管的通膨，這種情況可能會持續到2023年。但居高不下的通膨以及俄羅斯入侵烏克蘭可能帶來的一系列影響，使這種經濟榮景籠罩烏雲。

風險在13日小摩公布上季財報時顯露出來，小摩1季的獲利較去年同季下降 42%，原因是壞貸成本增加以及烏克蘭戰爭引發的市場動盪。具體來說，小摩為建立貸款損失準備金認列了9.02億美元的費用，與一年前釋放 52億美元準備金形成鮮明對比。

儘管利率上升通常會提升銀行放款的利潤率，但今年銀行股仍受到重創，原因是今年部分殖利率曲線趨於平緩甚至倒掛，後者是未來可能出現衰退的受關注指標。

摩根大通的主管明確表示，他們不會預測經濟衰退。 但烏克蘭戰爭及新冠疫情衝擊使高通膨更加惡化，加上Fed的積極升息行動，使經濟衰退比以前更有可能發生。戴蒙日前在一場媒體電話會議說：「沒有人真正知道會發生什麼，所以我並未預測經濟衰退。 但這可能嗎？ 絕對是。」

烏克蘭 殖利率 高通

上一則

美國貨運運輸量減少 顯示經濟成長力道脆弱

下一則

規模430億美元 馬斯克對推特發動敵意併購

延伸閱讀

通膨吃薪資 痛苦指數恐破6％ 近10年新高

通膨吃薪資 痛苦指數恐破6％ 近10年新高
專家：通膨未來幾個月可能放緩

專家：通膨未來幾個月可能放緩
財報佳+撇通膨 股指中止連3跌

財報佳+撇通膨 股指中止連3跌
小摩Q1財報 獲利大減42%

小摩Q1財報 獲利大減42%

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫
紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是
62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝