摩根大通執行長：今年底美國經濟可能籠罩烏雲

摩根大通董事長兼執行長戴蒙說，今年底時美國經濟將籠罩烏雲。美聯社

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，聯準會（Fed）在對抗通膨時，意外將美國經濟推入衰退的風險正在上升。

戴蒙13日表示，在消費者和企業的現金充裕、且準時償債的帶動下，經濟成長至少將會持續到今年第2和第3季，但「在那之後，很難預測」，因為「會有另外兩個非常大的抵銷因素」，也就是高通 膨和Fed的量化緊縮，「你以前從未見過這種情況。我指的就是那些即將出現的暴風雲，可能會消失、也可能不會」。

戴蒙的說法顯示，當前的重大事件正迅速改變經濟格局。他說，一年前美國正享受著經濟「金髮女郎時刻」的高成長與可控管的通膨，這種情況可能會持續到2023年。但居高不下的通膨以及俄羅斯入侵烏克蘭 可能帶來的一系列影響，使這種經濟榮景籠罩烏雲。

風險在13日小摩公布上季財報時顯露出來，小摩1季的獲利較去年同季下降 42%，原因是壞貸成本增加以及烏克蘭戰爭引發的市場動盪。具體來說，小摩為建立貸款損失準備金認列了9.02億美元的費用，與一年前釋放 52億美元準備金形成鮮明對比。

儘管利率上升通常會提升銀行放款的利潤率，但今年銀行股仍受到重創，原因是今年部分殖利率 曲線趨於平緩甚至倒掛，後者是未來可能出現衰退的受關注指標。

摩根大通的主管明確表示，他們不會預測經濟衰退。 但烏克蘭戰爭及新冠疫情衝擊使高通膨更加惡化，加上Fed的積極升息行動，使經濟衰退比以前更有可能發生。戴蒙日前在一場媒體電話會議說：「沒有人真正知道會發生什麼，所以我並未預測經濟衰退。 但這可能嗎？ 絕對是。」