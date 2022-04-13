油價大漲4%、布蘭特油又逼近110元 鋅價續漲2%

(路透)

國際油價 周三（13日）大漲約4%左右，布蘭特油價又逼近110美元，美國原油庫存大幅增加未能緩解人們對全球供應緊張的擔憂，預期主要石油 交易商將減少購買俄羅斯 石油；金價觸及一個月高點，繼續往每英兩2,000美元逼近，美國經濟數據顯示出通膨壓力進一步上升的風險；鋅價繼續攻向2006年高點，因庫存暴跌預示著供應吃緊。

油價大漲4%左右

布蘭特原油6月期貨結算價上漲4.14美元，漲幅4%，報每桶108.78美元；紐約原油5月期貨收漲3.65美元，報每桶104.25美元，漲幅3.7%。

此前一天，兩大指標原油都大漲超過6%。近期石油市場大幅波動，終端用戶和交易商試圖量化俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯石油出口受到的影響。多數估計影響程度在每日100萬至300萬桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場走勢受來自俄羅斯的一些消息推動，俄羅斯正變得更具威脅性，這仍是一種更大的風險。」

消息人士說，全球主要貿易公司計劃最早在5月15日減少從俄羅斯國有石油公司購買原油和燃料，以避免牴觸歐盟對俄羅斯的制裁。

國際能源署（IEA）13日下修全球原油需求預期，並表示全球產量上升可能抵消俄產量減少。IEA表示，預期俄羅斯4月石油產量將減少每日150萬桶。

金價觸及一個月最高 通膨提高黃金吸引力

金價周三觸及一個月高位，不斷上漲的消費者物價，強化黃金做為避險工具的吸引力，投資人顯然選擇忽視聯準會即將升息的問題 。

現貨黃金上漲0.56%，至每英兩1,977.80美元，稍早觸及3月14日以來最 高的1,981.30美元。美國黃金期貨結算價上漲0.4%，報1,984.70美元。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示，黃金顯然忽視美國不斷上升的 利率，並「特別關注通膨」。

俄羅斯總統普亭周二表示，與烏克蘭的和平談判已陷入僵局，這是迄今為止最強烈的訊號號，顯示這場戰爭可能會持續更長時間。這也提振黃金的避險吸引力。

現貨銀上漲1.6%，至每英兩25.74美元，白金上漲1.9%，至每英兩984.00 美元，鈀金下跌0.5%，至每英兩2,314.48美元。

鋅價延續漲勢 交易所庫存下降預示供應吃緊

LME鋅價周三上漲2%，倫敦時間下午5:51，鋅價收於每噸4,461.50美元，為2006年12月以來最高，今年以來累計上漲26%。

倫敦金屬交易所倉庫的鋅庫存在過去一年中減少超過一半，而歐洲的短缺威脅尤其嚴重，因為這裡的生產商正面臨電價飆升的局面。交易商發出警報，這種金屬可能發生之前在鎳市見到的軋空行情。

鋁和銅失去動力，鎳和錫等工業金屬則隨油價走高。LME鋁價下跌1%，結算價報每噸3,236美元，銅價跌0.4%、鉛價上漲1.6%，鎳價上漲1.5%。