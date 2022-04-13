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通膨野火延燒 亞洲苦難才開始

編譯湯淑君／綜合外電
俄烏戰爭觸動油價和糧價大漲，使通膨野火從歐美延燒到亞洲，世界人口第二大國印度更飽受糧價和油價雙漲夾擊。圖為印度民眾為抗議物價飛漲發起示威活動。 美聯社
俄烏戰爭觸動油價和糧價大漲，使通膨野火從歐美延燒到亞洲，世界人口第二大國印度更飽受糧價和油價雙漲夾擊。圖為印度民眾為抗議物價飛漲發起示威活動。 美聯社

俄烏戰爭觸動油價和糧價大漲，使通膨野火從歐美延燒到亞洲，形成全世界通膨同步齊揚局面。從製造業成本加速攀升看來，亞洲通膨方興未艾，苦日子還在後頭。

從中國、印度、印尼、菲律賓、泰國到南韓，最近通膨率全面高於預期。紐西蘭央行13日也宣布22年來最大幅度升息

彭博資訊報導，數月前，通膨野火在美國和歐洲部分地區蔓延開來時，亞洲似乎能置身其外。如今，亞洲市場行情開始反映對通膨勁升觸動央行用力升息抑制通膨、撐起本幣的預期。今年來，南韓等國政府公債殖利率走高，新興亞洲總回報指數跌2.6%，是2013年以來最糟表現。

轉折點是俄烏戰火燒旺大宗商品行情，加深燃料和穀物供應中斷顧慮，而亞洲是全球最大消費地區。肥料及運輸成本高漲，使情況加劇。亞洲開發銀行（ADB）估計，大宗商品價格居高不下，可能使開發中亞洲今年通膨率多添整整1個百分點，達到3.7%。

澳盛銀行估計，不計中國的新興亞洲3月投資金額淨流出223億美元，是2020年3月來最大一波賣壓。

世界人口第二大國印度飽受糧價和油價雙漲夾擊，印度央行總裁達斯上周形容，自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，總體經濟局勢和通膨展望有如「板塊移動」般劇變，推翻原先預期今年通膨平靜的論述。達斯宣告：「就我們政策優先順序而言，現在通膨已凌駕成長。」

從印度央行反應可預見亞洲經濟成長面臨壓力。南韓和新加坡的央行本周也將舉行貨幣政策會議，經濟學家對首爾是否進一步升息的展望看法不一，但普遍認為新加坡將進一步收緊政策以力抗輸入型通膨，尤其是能源價格上漲的壓力。

分析師指出，食物價格大漲對亞洲央行構成通膨威脅，中國滾動式封城抗疫可能助長物流通膨壓力，製造業投入品成本持續上揚，則迫使廠商把增加的成本轉嫁出去，進一步推升消費者物價。

央行 印度 升息

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