財報佳+撇通膨 股指中止連3跌

美股13日上漲，因為企業財報季以大部分正面的結果拉開帷幕，交易員們也無視飆升的通膨數據。美聯社

美股13日上漲，因為企業財報季以大部分正面的結果拉開帷幕，交易員們也無視飆升的通膨數據。

道瓊工業平均指數 上漲344.23點或1.01%至3萬4564.59點，收盤前最後一個小時漲勢加速。史坦普500指數上漲49.14點或0.12%至4446.59點。那斯達克綜合指數上漲272.02點或2.03%至1萬3643.59點。史指和那指之前因3月CPI顯示自1981年以來的最高通膨而連3交易日下跌。

投資 人對企業財報更為關切，尤其密切關注有關企業管理通膨壓力的情況。由於上季業績優於預期，貝萊德、Fastenal和達美航空均走高。達美尤其是因該航空公司預計本季將恢復獲利而更獲提振。

Horizo​​n Investments投資長拉德納(Scott Ladner)表示，「這可能比傳統財報季更重要。」「獲利並不重要，因為坦白說，幾年來它一直是一個宏觀市場。但我們正在遠離這個以宏觀為基礎的世界，而是進入一個以微觀的世界，因為全球各地央行的活動變得越來越鷹派。」

在達美航空調升財測之下，其他旅遊類股也集體飆升，顯示即使票價上漲，消費者今年仍將繼續搭機出遊。美國航空飆升10.62%，西南航空上漲7.57%，旅遊購物公司Expedia上漲4.88%，郵輪營運商嘉年華公司上漲5.4%。酒店營運商萬豪飆升7.53%。

晶片股攀升，輝達上漲3.25%，高通上漲3.24%，Advanced Micro Devices上漲2.78%。

此外，摩根大通下跌3.18%，這家銀行巨頭表示，由於對俄羅斯的制裁導致市場混亂造成5.24億元的損失。該行還公布第1季獲利下降42%。然而，摩根大通在此期間的營收達315.9億元，略高於分析師預期。

CEO戴蒙警告，由於美國經濟「下行風險的可能性更高」，該銀行正在建立信貸儲備。

由於大宗商品成本上漲、烏克蘭戰爭和揮之不去的疫情，分析師普遍降低了本財報季的預期。FactSet的數據顯示，在此期間，史指成分股公司的獲利預計僅增加4.5%，為2020年第4季以來的最低增幅。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)寫道：「我們的感覺是，相對於預期而言，第1季業績『還行』，管理層財測將再次變得消極多於積極。」「因此，預計第1季財報中的獲利趨勢不會推動股市走高。相反，我們的感覺是，高通膨、聯準會(Fed)收緊政策和不斷上升的衰退風險，仍將是整體市場回報和產業輪動的主要驅動力。」

與此同時，在沃爾瑪發布公告後，PayPal下跌2.85%；沃爾瑪12日表示已聘請PayPal高管雷尼(John Rainey)為其新任財務長。

交易員評估了另一組數據，顯示物價急劇上漲，因為人們越來越希望通膨壓力可能達到頂峰。

最終可能導致零售物價上漲的生產者物價指數(PPI)在3月同比上漲創紀錄的11.2%；1.4%的月增幅也超過接受《道瓊》調查經濟學者1.1%的預期。

PPI報告發布後，10年期國債殖利率 跌至2.68%。本周殖利率一度觸及2.82%的3年高位，隨後回落。

勞工部12日表示，3月CPI飆升8.5%。引發了對Fed收緊貨幣政策的進一步擔憂；不過不包括食品和能源成本的核心CPI上漲0.3%，略低於預期。部分華爾街人士將此視為通膨可能接近峰值的跡象。

Cresset Wealth創始合夥人阿比林(Jack Ablin)表示：「市場的反應似乎與昨天對CPI的反應類似。」「顯然，逾11%的PPI升幅令人難以置信，但我認為通膨近峰值的說法仍然存在。」