美3月PPI年升11.2% 寫12年最大增幅 美股早盤平盤波動

美國勞工部13日公布，美國3月PPI年比勁揚11.2%。 路透

美國3月生產者物價指數 （PPI）升幅超越分析師預期，寫下2010年有此紀錄以來最快升速，凸顯生產環節的通膨壓力持續升溫，且為產品價格帶來上行風險。美股三大指數早盤開平波動，目前漲幅都在0.2%左右。

美國勞工部 13日公布，美國3月整體PPI年比勁揚11.2%，超越分析師預期的10.6%；3月PPI月增幅也高達1.4%，不僅超越市場預期的1.1%，也是歷來最大，其中各類別數據普遍走揚。

數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭一個月後，戰爭已導致能源、食品和金屬價格連袂上漲，推升生產成本。此外，原有的運輸瓶頸及缺工問題仍未解，使得尋求供需平衡的製造商和生產商面臨更加艱難的局面。

當前最大風險在於，製造商為了保護利潤率，可能至少把部分增加的成本轉嫁給消費者。美國勞工部12日公布的報告顯示，受食物、住宅和石油價格飆漲推動，美國3月消費者物價指數（CPI）創下1981年底來最大增幅。

PPI和CPI數據強勁，將促使美國聯準會（Fed）加大力道升息 ，Fed已表明5月會議有望升息2碼。