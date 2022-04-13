我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

波士頓市長專訪／珍視華人價值 吳弭：孝順影響至深

美3月PPI年升11.2% 寫12年最大增幅 美股早盤平盤波動

編譯王巧文／綜合外電
美國勞工部13日公布，美國3月PPI年比勁揚11.2%。 路透
美國勞工部13日公布，美國3月PPI年比勁揚11.2%。 路透

美國3月生產者物價指數（PPI）升幅超越分析師預期，寫下2010年有此紀錄以來最快升速，凸顯生產環節的通膨壓力持續升溫，且為產品價格帶來上行風險。美股三大指數早盤開平波動，目前漲幅都在0.2%左右。

美國勞工部13日公布，美國3月整體PPI年比勁揚11.2%，超越分析師預期的10.6%；3月PPI月增幅也高達1.4%，不僅超越市場預期的1.1%，也是歷來最大，其中各類別數據普遍走揚。

數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭一個月後，戰爭已導致能源、食品和金屬價格連袂上漲，推升生產成本。此外，原有的運輸瓶頸及缺工問題仍未解，使得尋求供需平衡的製造商和生產商面臨更加艱難的局面。

當前最大風險在於，製造商為了保護利潤率，可能至少把部分增加的成本轉嫁給消費者。美國勞工部12日公布的報告顯示，受食物、住宅和石油價格飆漲推動，美國3月消費者物價指數（CPI）創下1981年底來最大增幅。

PPI和CPI數據強勁，將促使美國聯準會（Fed）加大力道升息，Fed已表明5月會議有望升息2碼。

勞工部 指數 升息

上一則

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

下一則

疫情導致資金撤離 外資3月減持中國股債逾246億美元

延伸閱讀

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
美國嬰兒奶粉短缺 零售商限購

美國嬰兒奶粉短缺 零售商限購
美下令駐滬人員撤離 中批藉疫情搞政治操弄

美下令駐滬人員撤離 中批藉疫情搞政治操弄
美國人權報告 關切中國對新疆種族滅絕

美國人權報告 關切中國對新疆種族滅絕

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
美國聯準會。路透

Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

2022-04-07 05:30
美國聯準。(路透)

Fed為何又讓美股嚇崩？會議紀錄4大重點一次看

2022-04-06 21:11

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查