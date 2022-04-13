Fed大鷹派：以為微步升息就能抑制通膨 是「幻想」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德警告，以為溫和升息能讓通膨降下來，是一種幻想。(路透)

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）警告，以為美國央行升息 不必到會對經濟產生抑制效果的地步，就能讓通膨降下來，是一種「幻想」。他一直主張央行力抗40年來最嚴重的通膨，呼籲升息要到能積極阻升通膨的程度。

博拉德是Fed最重要鷹派之一、目前在制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）裡握有投票權，與其他Fed官員看法相左，後者廣泛認為，今年需讓利率 較接近於既不會助長、也不會限制經濟活動的「中性」水準，估計在2.4%左右。但博拉德說，央行如果想讓通膨更接近2%目標，今年升息必須儘快超過此一門檻。

他在接受英國金融時報採訪時說：「我認為，央行的現行政策有點在幻想。中性水準不能給通膨帶來下行壓力。不過是不再給予上行壓力。」

他補充說：「中性還不夠，看起來不夠，因為雖然通膨會有一部分自然放緩，有個組成部分不會。」

在他none表評前，新的通膨數據顯示，美國3月CPI以每年8.5%速度攀高。雖然核心CPI略低於預期，但博拉德警告，如果沒有Fed的配合，通膨不會下降，而美國很容易受到可能進一步推高價格的意外衝擊的影響。

博拉德說，CPI的報告「凸顯Fed落後通膨曲線、必須採取行動的緊迫性」。

他支持Fed在5月的下次利率會議時升息兩碼，他3月開會時就敦促FOMC這樣做，但後來只升息一嗎。大部分官員現在支持此舉，並儘快縮減Fed高達9兆美元的資產負債表。

他主張，Fed的基準利率在5月會後「大幅」調高，並贊成第3季前，聯邦基金利率上調3個百分點，從目前的0.25%拉高到0.5%。

他承認在這麼短的時間內，升息到這麼高的水準，是一種「渴求」，但謷告Fed 如果不採取行動會危及信譽。