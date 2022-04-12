新債王：市場明年有大災難 與2000年網路泡沫前雷同

雙線資本公司執行長兼投資長岡雷克（Jeffrey Gundlach）。(路透)

有「新債券天王」之稱的雙線資本公司執行長兼投資 長岡雷克（Jeffrey Gundlach）12日警告說，市場可能出現一場「大災難」（calamity），可能會發生在2023年。他說，當前股市的情況和1999年第4季非常類似，當時正是2000年網路泡沫破裂的前期。

MarketWatch網站報導，岡雷克12日在邁阿密一場論壇上表示，美國公債殖利率 正發出「前方有麻煩」的訊號。他意指2年期與10年期公債殖利率曲線倒掛，這種情況在歷史上通常預示經濟衰退將來臨。岡雷克警告說，股市現在情況和1999年最後一季「非常相似」。2000年發生網路泡沫破裂，美股從2000年3月開始震盪回檔，那斯達克指數 全年下跌39.3%，標普500指數和道瓊工業指數分別下跌10%和6%。

這位新債王表示，在央行量化寬鬆和低利率政策下，標普500指數大獲甜頭，在投資事業中「最難的事情之一」，是在一直認為是對的事情中改變看法。他現在青睞美國以外的股票。

雖然標普500指數在過去幾年中表現格外強勁，但今年來下跌，主要擔心俄烏戰爭問題和聯準會預料將透過升息抗通膨。岡雷克說，他預期歐股表現將優於美股，尤其是經濟衰退發生時。

岡雷克說，當2年期與10年期公債殖利率曲線倒掛時，應該要觀察經濟衰退何時出現，「我並非預期今年就會發生衰退，因為它需要一些時間」。

上述指標近期發生短暫倒掛，但若指標持續倒掛，一直是可靠的衰退預告訊號，但通常要一年多後才會發生衰退。

岡雷克另表示，生活成本上升的幅度「遠高於」消費者物價指數的升幅，他認為薪資成長與房租租金上漲，是今年推升通膨的重要因素。