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通膨似乎見頂 股指連跌三日

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通膨似乎見頂 股指連跌三日

財經新聞組／綜合報導
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。

道瓊工業平均指數下跌87.72點或0.26%至3萬4220.36點，在收盤前最後一小時下跌。史坦普500指數下跌15.08點或0.34%至4397.45點。那斯達克綜合指數下跌40.38點或0.3%至1萬3371.57點。史指和那指連跌3個交易日。

主要股指開盤後大幅走高，道指一度上漲361.89點或1.1%。史指和那指當日最高分別上漲1.3%和2%。華爾街試圖從前一交易日蒙受的巨大損失中恢復過來。

勞工部表示，3月消費者物價指數(CPI)環比上漲1.2%，年升8.5%。然而，不包括食品和能源價格的核心CPI漲幅低於預期，僅上漲0.3%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計上漲0.5%。核心物價年增6.5%。

高通膨數據提高了對聯準會(Fed)收緊貨幣政策的預期，投資人擔心這可能會減緩經濟成長。Fed在3月會議上升息，預計全年升息幅度更大。

華頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，「我認為Fed必須在多次會議上繼續至少升息50個基點。」1個基點等於0.01個百分點。「如果Fed想要減緩通膨，聯邦基金利率真的必須提高到3%或3.5%以上，否則通膨仍會繼續影響整個系統。」

他說，他認為通膨「未來數月」將持續。

報告發布後，10年期美國國債殖利率從3年高點回落，因為交易員希望核心CPI讀數可能意味著通膨正顯示出見頂跡象。在CPI報告公布後，指標殖利率由早盤2.82%高點下跌超過6個基點至2.717%。

科技股在開盤後回吐早前漲幅。微軟和輝達分別下跌1.12%和1.88%。

油價12日飆升，因為中國放鬆了可能損害需求的新冠疫情封鎖措施。國際指標布蘭特原油上漲6%至每桶104.60元。與此同時，西德州中質原油(WTI)期貨上漲6.7%至每桶100.66元。

能源股跟隨油價上漲。西方石油上漲2.14%，德文能源上漲3.71%，馬拉松石油上漲4.16%，雪佛龍上漲2.08%。

投資人也在等待摩根大通和達美航空將於13日展開的財報季，14日還有幾家大銀行將公布財報。

殖利率 指數 投資

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