俄前財長：經濟將萎縮逾10% 創1991年來最大降幅

俄羅斯 前財政部 長古德林（Alexei Kudrin）今天表示，俄國 2022年經濟將萎縮超過10%，為1991年蘇聯解體以來的最大國內生產毛額（GDP）降幅。

路透社報導，西方國家實施制裁懲罰俄國總統普亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後，俄國正面臨通膨飆升和資本外流的困境，同時還得設法處理可能發生的債務違約問題。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，現任政府支出監督機構（Audit Chamber）負責人的古德林表示，俄國經濟部和財政部目前正在調查和評估新預測。

根據俄羅斯新聞社，2000到2011年期間擔任普亭政府財政部長的古德林說：「官方預測經濟將萎縮逾10%左右。」

繼2021年經濟擴張4.7%後，俄國政府先前預測今年GDP將成長3%。

俄國政府匿名消息人士告訴路透社，經濟部預估今年GDP將萎縮10%到15%之間。

根據世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF），10%的經濟萎縮將是自1994年來的最大GDP降幅。

世銀曾在本月發表預測，俄國今年GDP將下滑11.2%。