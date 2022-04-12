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現貨與期貨價差回落 油市浮現趨穩跡象

編譯林奇賢／綜合外電
全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。美聯社
全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭觸發的原油現貨價差已恢復至較正常的情況，顯示全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。

彭博資訊報導，根據交易商的說法，從中東到西非，各類品級的原油現貨溢價已回落，原因是部分俄國石油出口並未中斷、中國大陸防疫措施衝擊需求、美國與其盟國釋出戰略儲油。

許多品級的原油現貨價差是實體市場的關鍵指標之一，反映交易商支付的價格相對於區域基準油價是溢價或折價。交易商說，隨著油市復歸平靜，對阿布達比墨班（Murban）原油的溢價已較上月減少每桶10美元；對Upper Zakum油價的溢價則減少每桶逾4美元。

除了俄烏戰爭的擔憂消退外，大陸疫情爆發也是讓油市降溫的因素之一。交易商說，封鎖措施衝擊全球最大石油進口國的需求，煉油業者也對採購原油現貨的興趣不大。他們還說，這已是造成現貨價差縮小的核心原因，即便煉油的利潤維持高檔（特別是柴油）仍是如此，特別是柴油。

在加工利潤仍不錯的情況下，歐洲的輕質低硫原油也出現疲軟的跡象。在標普全球普氏（SP Global Platts）營運的定價窗口上，北海福爾蒂斯（Forties）8日相對於北海區布蘭特原油現貨價（Dated Brent）的每桶折價，降至70美分，為23個月來的最低。不過是一個月前，兩者間的溢價逾每桶3美元。

石油 油價 利潤

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