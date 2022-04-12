IDC：Q1全球PC銷量下降 但仍連七季高於8000萬台大關

今年第1季的全球PC銷量下降，但仍連續第七季高於8000萬台大關。美聯社

研究業者顧能（Gartner）發現，Chromebooks筆電銷量急劇下降，但國際數據資訊公司（IDC）表示，考慮到供應鏈 的挑戰，個人電腦（PC）製造商的表現良好。

根據Gartner和IDC周一晚間發布的初步數據，全球PC的第1季銷量進一步下滑。

Gartner說，受Chromebook的拖累，本季全球PC出貨量下降7.3%到7,750萬台。去年此時，市場出現幾十年來最好的成長。

IDC說，本季PC銷量較去年同期減少5.1%到8,050萬台，但考慮到目前有供應鏈問題和其他干擾，大家應該保持樂觀。

IDC副總裁Ryan Reith指出：「PC市場正經歷兩年兩位數的成長，所以儘管第1季銷量下滑是此一動能有變，但並不意味這個行業處於每況愈下的惡性循環。」他說，面對「接連不斷的供應鏈和物流挑戰」，PC製造商的出貨情況不算差。

Evercore ISI以Amit Daryanani為首的分析師在評論IDC的數據時表示，第1季標示著全球PC出貨量連七季超過8,000萬台，「是2012年以來從未有過的盛事」。

Reith補充說：「我們目睹了教育 和消費市場有些放緩，但所有指標都表明，商用PC的需求仍然非常強勁。我們也相信，消費者市場在不久的將來會再回暖。」

Gartner 表示，不包括Chromebook，全球PC市場成長了3.3%。商用PC的銷售在2022年第1季也有成長，「由於混合工作型態和重返辦公室創造了對桌機的需求」。

根據Gartner，總的來說，市占率的排名與上季相比沒有變化。聯想集團全球出貨量的市占率達23.6%，排名保持第一，惠普和戴爾分占第二和第三，再來是蘋果，華碩（2357）和宏碁 （2353）並列第五。