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中國社科院調研：估第1季GDP增速為5.3%

記者黃雅慧／即時報導
疫情影響中國經濟，使得就業形勢不容樂觀。圖為求職者在四川省內江市的人才招聘活動上了解工作資訊。（新華社）
疫情影響中國經濟，使得就業形勢不容樂觀。圖為求職者在四川省內江市的人才招聘活動上了解工作資訊。（新華社）

國際局勢疊加疫情防控，中國當前經濟面臨不小壓力，不過中國學術機構給予經濟增長較為正向的預測。據陸媒「每日經濟新聞」報導，中國社會科學院重大經濟社會調查項目「包容性綠色發展跟蹤調查」（IGDS）項目組12日發布「IGDS-2022年第1季調研」結果，調查顯示中國2022年第1季國內生產總值（GDP）增速為5.3%左右，2022年全年GDP增速為6.8%左右。

報導指出，該調研預判今年第1季經濟保持恢復態勢，景氣水平穩中稍降；外貿面臨下行壓力；通膨壓力持續上升；就業形勢總體穩中向好。

該調查顯示，受訪者預判經濟保持恢復態勢。有29.7%的受訪者認為第1季經濟增速會較去年同期上升，同時有33%的受訪者認為第1季經濟增速會較上期下降，有23.5%的受訪者認為本季經濟增速會與上季度基本持平。

而調查顯示，本期IGDS經濟景氣指數（原中國經濟學人經濟景氣指數）為94，與上季調查相比，穩中稍降。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼分析稱，今年第1季出口雖然可能比上季有所減弱，但因全球疫情沒有得到緩解，所以出口增長相對應該不錯。

另一方面，李鋼認為，中國1至2月份規模以上工業增加值年增7.5%，增長較快；固定資產投資年增12.2%，比去年全年加快7.3個百分點。因此預測包括出口製造、製造業的增長、固定資產投資的增長還是能夠支持比較高的增速。

而在消費部分，李鋼表示，「1至2月份社會消費品零售總額年增6.7%，比上年12月份加快5個百分點。總體增長不錯，所以第1季增長幅度應該能夠保證。」

疫情 投資 指數

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